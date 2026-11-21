Por IG

Publicada em 21/11/2026 às 10h42

Stênio Garcia, de 94 anos, fez um desabafo nas redes sociais na quinta-feira (19) e acusou as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, de quererem matá-lo. A declaração foi publicada em meio a uma disputa judicial envolvendo o patrimônio do ator. Na ocasião, ele também relatou ter passado mal, sentido dores nas pernas e levantado a suspeita de trombose.

“Não basta me roubarem, agora querem me matar!”, escreveu o artista em uma publicação no Instagram. Na mensagem, Stênio afirmou que estava a caminho de uma consulta médica e pediu apoio aos seguidores.

Não quero luxo, só quero o direito de continuar existindo, e para isso preciso dos meus remédios. Rezem por mim.

O ator relacionou o mal-estar aos novos desdobramentos do processo e voltou a criticar a postura das filhas. O diagnóstico de trombose não havia sido confirmado até a publicação da reportagem.

Em entrevista ao UOL, Marilene Saade, mulher de Stênio, contou que o médico orientou o ator a manter as pernas elevadas e aumentar a dose do anticoagulant e. Ela também relatou que o casal enfrenta um período de muito estresse em razão do conflito familiar.

Disputa na Justiça envolve apartamento em Ipanema

O desentendimento entre Stênio e as filhas tem como um dos principais pontos um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel foi transferido pelo ator para Cássia e Gaya em 1992, quando elas ainda eram menores de idade.

Segundo a versão apresentada por Stênio à Justiça, a doação foi feita com reserva de usufruto vitalício, o que lhe garantiria o direito de utilizar o imóvel durante toda a vida.

O artista afirma que o apartamento foi alugado sem sua autorização e que não recebeu os valores referentes à locação. Por isso, reivindica o exercício do usufruto e questiona a permanência das filhas na administração do bem.

A ação judicial foi iniciada em outubro de 2025, e o ator também apresentou pedidos relacionados a indenização e à retomada da posse do imóvel.

Em meio ao processo, Stênio também alegou abandono afetivo e material e afirmou enfrentar dificuldades financeiras, especialmente para arcar com despesas médicas . A disputa envolve ainda o custeio de seu plano de saúde e o pagamento de valores que, segundo a defesa do ator, seriam de responsabilidade das filhas.

Na publicação mais recente, ele questionou o cumprimento de uma determinação judicial de R$ 2.166. O advogado do artista, Luiz Mantovani, informou que a defesa das filhas apresentou uma nova petição relacionada à permanência de uma das partes no imóvel em disputa.

O defensor também criticou a tentativa de realização de uma audiência de mediação e afirmou que Stênio não pretende buscar conciliação neste momento.

As acusações feitas pelo ator não são recentes. Em agosto deste ano, Gaya Piovesan falou publicamente sobre o conflito familiar e negou que ela e a irmã tenham abandonado o pai. Na ocasião, afirmou que o apartamento foi alugado para ajudar a custear outro imóvel para a mãe, Clarice Piovesan, que enfrentava dificuldades de mobilidade e precisava de um local com elevador.

Gaya também declarou que Stênio sabia da locação e que não houve intenção de obter lucro com o aluguel. Segundo ela, a família não tinha conhecimento de que a reserva de usufruto impediria a locação do apartamento. A filha ainda afirmou que não mantém contato com o pai há cerca de três anos e que gostaria de conversar com ele.

As filhas contestavam a versão de abandono apresentada pelo ator. Elas afirmaram que ele não enfrentava a situação financeira descrita por ele no processo.