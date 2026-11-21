Por Notícias ao Minuto

Publicada em 21/11/2026 às 10h15

Um Boeing 767 contratado pelo governo dos Estados Unidos foi enviado ao Brasil nesta sexta-feira (20) para transportar brasileiros deportados do território americano. A aeronave tinha como destino o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira.

Segundo o portal especializado AEROIN, a operação representa o 40º voo de deportação de brasileiros realizado em 2026.

O avião pertence à companhia americana Eastern Airlines e é um Boeing 767-300, de matrícula N703KW, com capacidade para mais de 250 passageiros.

A quantidade exata de brasileiros transportados nesta operação não havia sido divulgada na reportagem. No voo anterior, realizado no fim de outubro, 85 pessoas chegaram ao país.

Qual foi a rota do Boeing 767 até o Brasil?

A aeronave decolou dos Estados Unidos na manhã de sexta-feira e realizou uma escala em Bogotá, na Colômbia.

Durante a tarde, o Boeing 767 deixou a capital colombiana em direção ao Brasil, operando o voo EAL-8272.

A chegada ao Aeroporto de Confins estava prevista para aproximadamente 21h30, no horário de Brasília.

De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) consultadas pelo AEROIN, o avião deveria permanecer cerca de duas horas no aeroporto mineiro para o desembarque dos passageiros antes de retornar a Bogotá.

Os horários estavam sujeitos a alterações.

O que acontece com os brasileiros deportados dos EUA?

Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Confins são atendidos por equipes do governo federal por meio do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A iniciativa oferece acolhimento aos brasileiros que retornam ao país após processos de deportação.

Entre os serviços disponíveis estão atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial e auxílio para o deslocamento até as cidades de origem.

Os passageiros também podem receber atendimento no Centro de Referência em Direitos Humanos para Pessoas Repatriadas e Migrantes, localizado no Terminal de Passageiros 1 do aeroporto.

O centro oferece orientação documental e encaminhamento para serviços públicos.

Mais de 2.800 brasileiros foram deportados em 2026

Segundo levantamento citado pelo AEROIN, mais de 2.800 brasileiros chegaram ao país em 39 voos de deportação realizados entre janeiro e outubro de 2026.

Todas essas operações tiveram como destino o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Em 2025, foram registrados 3.371 brasileiros deportados dos Estados Unidos em 38 voos, com desembarques em Confins, Fortaleza e Manaus.