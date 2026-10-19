Portiolli interrompe programa para anunciar morte de Lua Blanco

Por IG

Publicada em 19/10/2026 às 16h13

O apresentador Celso Portiolli ficou em choque no Domingo Legal ao receber, ao vivo, a morte da atriz Lua Blanco, aos 39 anos de idade. A artista foi vítima de um câncer bastante agressivo no intestino, três meses após o diagnóstico. Ela participou da atração em julho deste ano.

No entanto, a ex-RBD Brasil manteve a doença e o tratamento em segredo, e apenas os amigos muito próximos sabiam. A atriz estava internada no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro. A morte foi comunicada pela família.

O apresentador contou que ela participou de sua atração recentemente e afirmou que conversaram bastante nos bastidores; no entanto, ela não comentou nada sobre a doença.

“Ela que esteve aqui no Domingo Legal há pouco tempo, em julho. Eu conversei com ela e não externou nada, não me disse nada. Ficam aqui os meus sentimentos aos familiares e amigos, e que a Lua descanse em paz. Meus sentimentos”, disse.

Logo depois, Portiolli afirmou que estava muito arrasado com a morte da cantora: “Que notícia triste neste domingo. Muito triste. Ela era tão nova, 39 anos”, declarou.

Comunicado da morte

O falecimento da estrela de Rebelde Brasil foi anunciado no último domingo (18) pelo seu irmão, o ator Daniel Blanco, nas redes sociais. De acordo com a nota, ela estava enfrentando um câncer nos últimos meses.

Atriz Lua Blanco

“É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida e, nesse tempo, foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto para as mãos de Deus”, disse.

“Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre”, finalizou Daniel.