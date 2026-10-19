Por que Luciano Huck pode ser afastado da TV

Por IG

Publicada em 19/10/2026 às 16h23

A demissão do diretor da Globo Frederic Kachar, pela divulgação dos diálogos com Vorcaro na mídia, pode ter um efeito sobre a permanência de Luciano Huck no programa de domingo.

Exatamente por isso que a Globo corre para fazer a oferta a Celso Portiolli, do SBT.

Dependendo do que sair nos próximos diálogos, se alguma coisa mostrar que Luciano negociou o que quer que seja com Vorcaro, a atitude tem que ser a mesma que foi tomada contra Frederic.

Mas eles sabem que Marcio não tem o mesmo talento de Celso Portiolli, que tem o domingo em seu perfil e com quem a dona de casa está acostumada.

Então, nesta semana, a Globo deve definir o que fazer e ficar alerta caso apareçam outros diálogos de Vorcaro com Luciano.

A Globo está lastreada em circunstâncias.

Se acontecer uma coisa, ela faz uma coisa e, se acontecer outra coisa, ela faz outra coisa.

Perceberam que o maior grupo de comunicação do país está preocupado com o que há no celular de Vorcaro?

Eles não têm certeza do que deveriam ter, que seria o perfil da Globo, e não poderiam depender do que apareça no celular dos outros.

O maior império das comunicações está dependendo do que é divulgado no celular.

Roberto Marinho, o criador da Globo, sabia fazer as coisas muito melhor que os seus filhos.