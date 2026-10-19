Atendimento itinerante do Cadastro Único chega a localidades do Baixo Madeira

Por Adaides Batista

Publicada em 19/10/2026 às 16h31

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, nos dias 15 e 16 de outubro, mais uma ação itinerante do projeto CadÚnico + Perto de Você, na comunidade de Nova Aliança, região do Baixo Madeira. A iniciativa contabilizou 194 atendimentos, aproximando os serviços socioassistenciais dos moradores de localidades rurais e ribeirinhas que enfrentam dificuldades de deslocamento até a área urbana da capital.

Os atendimentos ocorreram na Escola Maria Angélica e contemplaram moradores de Brasileira, Bom Será, Boca do Jamari, São Carlos, Aliança, Agrovila, Vila Calderita e Nova Aliança, na margem direita do Baixo Madeira.

A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso das famílias ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, reduzindo as barreiras geográficas e ampliando a presença da assistência social nas comunidades mais distantes.

Serviços disponíveis à população

Durante os dois dias, a equipe da Semias realizou inscrições de novas famílias no Cadastro Único, atualizações cadastrais, inclusão e exclusão de integrantes da composição familiar, conforme cada situação, além de orientações sobre documentação e regularização dos registros.

Também foram prestadas informações e realizados serviços relacionados à Carteira da Pessoa Idosa e à Identidade Jovem (ID Jovem), observados os critérios legais aplicáveis.

O Cadastro Único é um instrumento fundamental para identificar e caracterizar a realidade socioeconômica das famílias de baixa renda, servindo de referência para a seleção de beneficiários de diferentes programas sociais, conforme os critérios de cada política pública. A atualização dos dados é importante para manter as informações compatíveis com a realidade familiar e evitar pendências que possam comprometer a análise de benefícios.

Atendimento mais próximo de quem precisa

O gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), Clóvis Henrique da Silva, destacou a importância do atendimento itinerante para ampliar o acesso aos serviços públicos.

“Levar o Cadastro Único até as comunidades é uma medida de inclusão social e de garantia de acesso aos serviços públicos. Com o projeto CadÚnico + Perto de Você, buscamos facilitar o atendimento, orientar a população e contribuir para que as informações cadastrais estejam corretas e atualizadas”, ressaltou.

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a ação reforçou o compromisso da gestão com a ampliação do acesso às políticas públicas.

Clóvis Henrique reforça que o atendimento itinerante facilita o acesso ao Cadastro Único e promove inclusão social

“O projeto CadÚnico + Perto de Você fortalece a assistência social e amplia o acesso das famílias aos serviços públicos. Estamos trabalhando para que o atendimento chegue a diferentes regiões do município, inclusive, inauguramos recentemente um novo polo do Cadastro Único no distrito de Abunã”, destacou.

“Nosso compromisso é fazer com que as políticas de inclusão cheguem a quem mais precisa, especialmente às pessoas que vivem em comunidades distantes, na zona rural e nos distritos. Estamos fortalecendo a atuação territorial, ampliando a busca ativa e aproximando os serviços públicos das famílias que enfrentam mais dificuldades de acesso. A inclusão precisa estar presente em todos os lugares, garantindo direitos, acessibilidade e oportunidades. Ainda temos muito a avançar, mas estamos construindo uma política pública permanente, com foco no acolhimento, na autonomia e no enfrentamento ao capacitismo” disse a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília Martins Brasil.

A realização dos 194 atendimentos reforçou a importância das ações itinerantes da Semias para aproximar os serviços públicos das comunidades rurais e ribeirinhas de Porto Velho, promovendo inclusão social e ampliando o acesso da população às políticas de assistência social.

“A gestão municipal trabalha para garantir que os serviços públicos cheguem a quem mais precisa, inclusive às comunidades rurais e ribeirinhas. Com ações como o CadÚnico + Perto de Você, reduzimos as dificuldades de acesso e ampliamos as oportunidades para que as famílias tenham acesso às políticas sociais”, destacou o prefeito Léo Moraes.