Marcos Rogério inicia transição, anuncia comitê de crise para saúde e cobra planejamento antes de assumir Governo de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/10/2026 às 16h19

PORTO VELHO, RO - O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério, do PL, divulgou nesta segunda-feira (19) dois vídeos sobre o início dos trabalhos de transição administrativa, nos quais defendeu a antecipação de decisões, a continuidade dos serviços públicos e a preparação de medidas para áreas consideradas sensíveis, especialmente saúde e educação. Durante as declarações, o futuro chefe do Executivo também anunciou a intenção de constituir um comitê de crise para enfrentar problemas na saúde pública e agradeceu ao atual governador, Marcos Rocha, pela rapidez na formalização da equipe responsável pela passagem de governo.

As gravações mostram Marcos Rogério durante uma reunião com integrantes da transição e em declarações à imprensa. O governador eleito sustentou que o trabalho não deve ficar restrito à coleta de informações sobre a estrutura administrativa, mas precisa produzir diagnósticos e permitir que providências sejam preparadas antes do início da próxima gestão, previsto para janeiro de 2027.

Em uma das publicações no Instagram, o político apresentou a orientação dada aos participantes: “Hoje demos início aos trabalhos da equipe de transição do Governo de Rondônia. E deixei uma orientação muito clara, precisamos começar a trabalhar agora para que, em janeiro, os serviços públicos continuem funcionando e a população não seja prejudicada.”

Na mesma publicação, acrescentou: “Não basta levantar informações, precisamos antecipar problemas, planejar soluções e preparar as medidas necessárias para o início do novo governo.”

Em declaração à imprensa, Marcos Rogério relacionou o início dos trabalhos à publicação do ato que oficializou os integrantes da transição. Na oportunidade, reconheceu a atuação de Marcos Rocha na formalização do grupo e explicou a importância das decisões que deverão ser preparadas pela equipe.

“E a partir de agora começa o trabalho de transição, eu quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha, que eu apresentei a relação de nomes e ele imediatamente já fez a publicação do ato, o decreto constituindo a comissão de transição.”

Na sequência, afirmou: “É justamente a equipe de transição que antecipa decisões que são importantes para o próximo governador.”

O governador eleito chamou atenção para setores que precisam manter suas atividades durante a mudança de administração. Ao abordar o assunto, declarou: “Nós temos muitas áreas sensíveis que precisam ser observadas, cuidadas, porque exigem continuidade.”

Entre os exemplos apresentados estão o funcionamento da saúde e o cumprimento do calendário escolar. Marcos Rogério argumentou que determinadas providências precisam ser planejadas antes da posse, uma vez que os serviços públicos possuem atividades que não podem aguardar a organização inicial do próximo governo.

Em outro trecho, explicou o critério que afirmou ter adotado para a formação de seu grupo de trabalho. “Eu procurei colocar nessa equipe de transição pessoas que têm perfil técnico.”

O governador eleito também relacionou essa escolha à necessidade de conhecer a situação administrativa de Rondônia antes de definir as primeiras providências de sua gestão.

“O estado está numa situação hoje que exige muita técnica, exige muito conhecimento, pra poder realmente nesse primeiro momento fazer o diagnóstico correto e num segundo momento fazer o estado funcionar, fazer o estado andar.”

A saúde pública recebeu atenção específica nas declarações. Marcos Rogério antecipou que pretende instituir uma estrutura de enfrentamento dos problemas do setor como uma de suas primeiras medidas depois de assumir o governo.

“O primeiro ato vai ser a constituição de um comitê de crise, um comitê que vai ser coordenado, um gabinete de crise coordenado pelo governador pra gente poder destravar o atendimento na área da saúde.”

Ao detalhar o objetivo da iniciativa, mencionou a necessidade de movimentar as filas de atendimento e ampliar a realização de procedimentos. “O atendimento emergencial mesmo, é fazer a fila da saúde andar pra exames, pra cirurgias, esse será o ponto de maior atenção.”

Marcos Rogério ressaltou que a prioridade atribuída à saúde não significa o abandono de outras áreas administrativas, mas indicou que o setor deverá concentrar maior atenção no começo do mandato.

“Não significa que seja o único, nós vamos paralelamente trabalhar outros temas, mas esse tema vai ser o tema que vai merecer a nossa atenção maior já no início do governo.”

No segundo vídeo, gravado durante a reunião, o governador eleito dirigiu uma orientação aos participantes da transição e relacionou a qualidade do trabalho realizado agora às condições de funcionamento da futura administração.

“Sejam bem-vindos à transição, façam um excelente trabalho e quanto melhor for o trabalho de cada um de nós nessa fase de transição, melhor vai ser o início e a continuidade do governo que nós vamos fazer.”

O político reconheceu que determinadas ações não poderão ser executadas imediatamente, mas defendeu atenção especial às providências indispensáveis à manutenção dos serviços.

“Tem coisa que você não vai conseguir fazer na transição ou no primeiro momento, mas aquilo que é necessário para você garantir a continuidade a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado na transição.”

Durante a reunião, Marcos Rogério voltou a mencionar saúde e educação como setores sensíveis e também incluiu a segurança pública entre as áreas que exigem preparação. O governador eleito defendeu que o diagnóstico administrativo seja acompanhado de propostas capazes de orientar decisões antecipadas, inclusive quando dependerem de providências da gestão que permanece no poder.

Ele também fez uma distinção entre uma transição limitada à obtenção de dados e outra voltada à identificação de possíveis problemas. Segundo sua orientação, as informações levantadas devem servir para formular recomendações e evitar interrupções provocadas pela ausência de medidas preventivas.

Outro ponto abordado foi a responsabilidade coletiva pelos resultados da próxima administração. Ao falar sobre o funcionamento da equipe, afirmou: “O sucesso do governo ele não depende de uma única pessoa. O governador é quem lidera o processo, mas quem faz acontecer é o time.”

Na mesma manifestação, defendeu a colaboração de diferentes profissionais na formação de sua gestão, sem restrições baseadas em preconceitos ou vieses. O governador eleito afirmou que pretende contar com pessoas preparadas para contribuir com o trabalho administrativo e com a entrega de resultados à população.

Na legenda de uma das gravações, Marcos Rogério reforçou essa orientação: “Uma transição bem-feita é fundamental para que o próximo governo comece com planejamento, responsabilidade e condições de entregar resultados à população. Por isso, reuni uma equipe de perfil técnico, preparada para fazer um diagnóstico da situação do Estado e antecipar as decisões necessárias.”

O agradecimento ao atual governador também apareceu no texto publicado nas redes sociais. “Quero agradecer ao governador Marcos Rocha pela agilidade na formalização da equipe. Esse trabalho será essencial para garantir a continuidade dos serviços públicos, especialmente em áreas como saúde e educação.”

A composição da equipe mencionada pelo governador eleito havia sido apresentada no último sábado (17) pelo Rondônia Dinâmica, em reportagem sobre o Decreto nº 32.136, assinado por Marcos Rocha em 16 de outubro de 2026. O ato oficializou 35 integrantes, distribuídos entre 13 representantes da administração atual e 22 indicados para participar da transição em nome do futuro governo.

A coordenação-geral do processo ficou sob responsabilidade de Rute Carvalho Silva Pedrosa, secretária-executiva do Gabinete do Governador. Já o grupo indicado por Marcos Rogério será coordenado pelo deputado federal Lúcio Antônio Mosquini, do PL.

A estrutura foi organizada a partir do Decreto nº 32.125, de 14 de outubro, que instituiu a equipe de transição governamental com fundamento na Lei Estadual nº 3.139, de 17 de julho de 2013. O ato anterior também revogou o Decreto nº 23.330, de 5 de novembro de 2018.

Entre os 13 representantes do governo Marcos Rocha estão dirigentes de áreas administrativas relacionadas ao planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, segurança institucional, assessoramento jurídico e coordenação política.

Além de Rute Carvalho Silva Pedrosa, que representa o Gabinete do Governador, a Casa Civil terá Elias Rezende de Oliveira, secretário-chefe, e Gilmar Oliveira de Souza, secretário adjunto. Pela Casa Militar, foram designados Valdemir Carlos de Góes, secretário-chefe, e Alexandre Gonçalves Viana, secretário-subchefe.

A Procuradoria-Geral do Estado será representada pelo procurador-geral Thiago Alencar Alves Pereira e pelo procurador-geral adjunto Brunno Correa Borges. Na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), participarão Beatriz Basílio Mendes, titular da pasta, e Jakeline Oliveira Costa Mackerte, secretária adjunta.

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) terá Franco Maegaki Ono, secretário estadual, e Márcio Alves Passos, secretário adjunto. A representação da Contabilidade Geral do Estado (Coges) ficará com Jurandir Cláudio Dadda, contador-geral, e Luana Luiza Goncalves de Abreu Hey, contadora-geral adjunta.

Do lado de Marcos Rogério, os primeiros cinco representantes identificados no decreto são Lúcio Antônio Mosquini, Edemir Monteiro Brasil Neto, Esdras Simionato Paz, Marco Aurélio Blaz Vasques e Silas Rosalino de Queiroz.

Também foram nomeados André Luiz Ferreira da Silva, Antônio Carlos Alencar do Nascimento, Cézar Oliveira de Souza, Ednaldo Gomes de Paiva Sodré e Gustavo Nobre de Azevedo.

A equipe conta ainda com Rosely Maria Dias Vieira, Juacy dos Santos Loura Júnior, José Eduardo Guidi, Lidiane Tanazildo da Costa, Ludmila Lucas Tavares, Marcos Paiva Freitas e Márcio de Oliveira Bortolotti.

Completam a relação dos 22 representantes do governador eleito Marcos Antônio Shreder da Silva, Nair Ortega Rezende dos Santos, Patrícia Margarida Oliveira Costa, Valdemar Camata Júnior e Walter Silvano Gonçalves Oliveira.

Conforme esclareceu o Rondônia Dinâmica na publicação de sábado, cinco integrantes indicados por Marcos Rogério aparecem duas vezes no decreto, inicialmente no artigo 3º e novamente no artigo 4º. A repetição corresponde às etapas de indicação e nomeação das mesmas pessoas, não representando participantes adicionais. Por isso, a composição total permanece em 35 integrantes distintos.

O Decreto nº 32.136 integra o processo SEI nº 0014.003118/2026-88, identificado pelo documento 77740887, e estabelece sua entrada em vigor no primeiro dia útil após a publicação. A formalização define os representantes das duas administrações que participarão da transição governamental.

Com a equipe constituída, o próximo trabalho apontado por Marcos Rogério será produzir um diagnóstico da situação do Estado e preparar medidas para o início de seu mandato. O governador eleito encerrou uma das publicações reiterando o compromisso que pretende orientar sua administração: “Nosso compromisso é fazer o Estado funcionar e melhorar a vida dos rondonienses. É para isso que estamos trabalhando!”