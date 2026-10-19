Prefeitura de Porto Velho reabre Parque Circuito com louvor, lazer e programação para as famílias 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/10/2026 às 17h01

O Parque Circuito de Porto Velho reabre neste sábado (24) com uma programação especial voltada às famílias. A entrega da primeira fase da revitalização será marcada pelo evento Entardecer com Cristo, a partir das 15h, com música gospel, louvor e reflexão bíblica.

Prestes a completar 70 anos de história, o parque entra em uma nova fase, com estrutura renovada para receber os visitantes. Entre as novidades está a primeira fonte interativa em formato de painel do estado, além de novos espaços de lazer, playground e áreas de convivência.

A programação de reabertura terá apresentações da cantora gospel Cris Loren e do Ministério Juntos por Cristo, além de um momento dedicado à reflexão da palavra bíblica.

O prefeito Léo Moraes convidou a população para participar da celebração. “O nosso Parque Circuito vai reabrir neste sábado com uma programação abençoada e dedicada às famílias. Convide quem você ama e venha celebrar esse momento especial para Porto Velho”.

A programação começa às 15h deste sábado (24), marcando a retomada das atividades no Parque Circuito e a entrega da primeira etapa das obras de revitalização.