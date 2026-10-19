Atualização gratuita de endereço da CNH pode ser realizada online ou presencial

Por Jarlana Davy

Publicada em 19/10/2026 às 16h49

Com o objetivo de otimizar os processos e aproximar o cidadão dos serviços públicos, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) implantou uma nova facilidade para os motoristas do estado: o serviço de Alteração de Endereço de Condutor. A novidade é voltada para quem possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Permissão Para Dirigir (PPD) e precisa atualizar os dados residenciais.

A grande vantagem para a população é que o procedimento é totalmente gratuito, já que manter o endereço atualizado no banco de dados do órgão é fundamental para garantir que notificações importantes cheguem corretamente ao condutor.

COMODIDADE

Pensando na rotina dos condutores, o Detran-RO ampliou os canais de atendimento, permitindo que a atualização seja feita sem que o cidadão precise, obrigatoriamente, sair de casa. O serviço já está disponível em duas modalidades:

Atendimento Online: realizado de forma rápida por meio da Central de Serviços, disponível no portal eletrônico oficial do Detran-RO.

Atendimento Presencial: para quem prefere o suporte físico, basta comparecer a uma das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) ou Postos Avançados de atendimento em todo o estado.

IMPORTANTE

Para efetivar a alteração, seja na internet ou de forma presencial é necessária a apresentação e o envio da documentação exigida, documento de identificação oficial e o novo comprovante de residência em nome do condutor ou parente de primeiro grau.

A iniciativa faz parte do pacote de investimentos em tecnologia e modernização que o governo de Rondônia vem implementando para reduzir filas e oferecer um serviço cada vez mais ágil, seguro e acessível a todos os rondonienses.