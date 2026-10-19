Prefeitura de Porto Velho conclui serviços de drenagem e asfaltamento no bairro Nacional

Por Thaís Alves

Publicada em 19/10/2026 às 16h33

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), concluiu serviços de drenagem e pavimentação em vias do bairro Nacional, melhorando as condições de tráfego e contribuindo para mais segurança e mobilidade dos moradores.

Na rua Canhoto da Paraíba, os serviços de drenagem e pavimentação foram concluídos, garantindo melhores condições de circulação para os moradores e demais pessoas que utilizam a via.

Já na Estrada da Paz, foram executados serviços de drenagem nos pontos necessários, além da aplicação de asfalto, contribuindo para melhorar o escoamento da água e as condições de trafegabilidade.

Na rua Professor Gerônimo, os trabalhos avançaram com a execução da drenagem, instalação de manilhas, sondagem técnica do solo e alargamento da via. A sondagem foi necessária devido à presença de matéria orgânica no terreno, procedimento importante para orientar a preparação adequada do solo.

Atualmente, o local está na fase de terraplanagem, etapa de preparação do terreno que antecede a aplicação do asfalto.

Intervenção na Estrada do Belmont

Local passa por terraplanagem, etapa que prepara o terreno para receber o asfalto

Também foram realizados serviços na Estrada do Belmont, onde a seinfra executou um desvio de aproximadamente um quilômetro para contornar um trecho próximo à margem da estrada que apresenta risco de desbarrancamento. A intervenção busca garantir o acesso e a livre circulação dos moradores, além de evitar a necessidade de interdição da via, preservando a mobilidade de quem utiliza o trecho.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou a importância das intervenções para a melhoria da infraestrutura e da mobilidade na região.

“Estamos trabalhando para levar melhorias concretas aos moradores do bairro Nacional e de outras regiões da cidade. A conclusão dos serviços de drenagem e asfalto representa um avanço importante para a mobilidade e a qualidade de vida da população. Na rua Professor Gerônimo, seguimos com a preparação do terreno para avançar para a pavimentação, respeitando as etapas técnicas necessárias. Já na Estrada do Belmont, o desvio é uma medida importante para garantir o acesso dos moradores e evitar a interrupção do tráfego em um trecho que apresenta risco”, afirmou o secretário