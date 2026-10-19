Prefeitura de Porto Velho avança no planejamento para ampliar equipes de Saúde da Família

Por Helen Paiva

Publicada em 19/10/2026 às 16h26

Ter uma equipe de saúde perto de casa, receber acompanhamento regular e contar com profissionais que conhecem a realidade de cada família faz diferença na vida de quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS). É pensando em ampliar esse cuidado que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), avança no planejamento do projeto Aprimora SUS, iniciativa que busca fortalecer a Atenção Primária e levar os serviços de saúde a mais moradores do município.

Representantes da Semusa, gerentes de unidades básicas de saúde e a coordenadora pedagógica do projeto Aprimora SUS em Porto Velho, Lara Fonseca, do Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAP), participaram de uma reunião para discutir a organização dos territórios que deverão receber novas equipes da Estratégia Saúde da Família.

O encontro faz parte da fase preliminar do projeto e representa uma etapa importante para identificar as necessidades de cada região, organizar a distribuição dos profissionais e planejar a ampliação da cobertura dos serviços.

Para o prefeito Léo Moraes, o fortalecimento da Atenção Primária é fundamental para ampliar o acesso à saúde e garantir um acompanhamento mais próximo das famílias porto-velhenses.

“Estamos trabalhando para fortalecer a saúde desde a base, ampliando as equipes e levando o atendimento para mais perto das pessoas. Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso aos serviços de saúde, com prevenção, acompanhamento e mais qualidade no cuidado com cada família”.

MAIS PROFISSIONAIS, MAIS CUIDADO

O Aprimora SUS está diretamente ligado ao processo seletivo realizado no município, que prevê a chegada de novos profissionais para fortalecer a rede de Atenção Primária.

A proposta vai além de aumentar o número de profissionais. O objetivo é ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família, fortalecer as ações preventivas e melhorar o acesso aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde.

Durante a reunião, Lara Fonseca destacou a importância do investimento realizado pelo município e do envolvimento dos profissionais de saúde na construção das estratégias. Em sua primeira visita a Porto Velho, a coordenadora também ressaltou o trabalho de planejamento das regiões que deverão receber as novas equipes.

“É uma alegria estar em Porto Velho e participar desse momento. Esse é um passo importante para fortalecer a Atenção Primária. Estamos trabalhando no planejamento dos territórios para que as novas equipes possam contribuir com a ampliação do acesso e a melhoria dos serviços oferecidos à população.”

O planejamento busca identificar as regiões que mais necessitam de reforço no atendimento, considerando as características de cada localidade e as demandas apresentadas pelas unidades de saúde.

PLANEJAMENTO A PARTIR DA REALIDADE DAS COMUNIDADES

Um dos pontos centrais do encontro foi a participação dos gerentes das unidades básicas de saúde. São esses profissionais que acompanham diariamente os desafios enfrentados pelas equipes e conhecem as particularidades dos bairros e comunidades atendidos.

O gerente da Unidade de Saúde da Família Hamilton Gondim, Alex Assunção, participou das discussões sobre as dificuldades enfrentadas pelas equipes e as possibilidades de melhoria com a ampliação da cobertura dos serviços.

“Quem está no dia a dia das unidades sabe o quanto é importante ter equipes suficientes para acompanhar as famílias. Com a ampliação da cobertura, teremos a possibilidade de fortalecer o trabalho de prevenção, acompanhar melhor os pacientes e oferecer um atendimento mais próximo da comunidade.”

A participação dos gerentes contribui para que as necessidades identificadas no atendimento diário sejam consideradas no planejamento das novas equipes, de acordo com a realidade de cada comunidade.

QUEM ESTÁ NA PONTA TAMBÉM PARTICIPA

Durante as discussões, foram abordadas questões relacionadas à organização dos territórios, à atualização dos cadastros e à necessidade de fortalecer o acompanhamento das famílias.

Para a secretária municipal adjunta de Saúde, Mariana Prado, o planejamento coletivo é essencial para que a ampliação e a melhoria dos serviços ocorram de maneira organizada, considerando as necessidades da população.

“Nosso compromisso é fortalecer a Atenção Primária e garantir que a população tenha cada vez mais acesso aos serviços de saúde. Com o Aprimora SUS, estamos planejando a chegada de novas equipes, observando as necessidades de cada território.”

A definição dos locais de atuação dos novos profissionais considera as informações apresentadas pelas unidades de saúde e as demandas identificadas nas diferentes regiões do município. Essa etapa é necessária para organizar a distribuição das equipes e ampliar o alcance dos atendimentos.

UM CUIDADO QUE COMEÇA PERTO DE CASA

A Estratégia Saúde da Família é uma das principais portas de entrada da população no SUS. Por meio dela, profissionais de diferentes áreas acompanham a saúde dos moradores, desenvolvem ações de prevenção, orientam as famílias e identificam situações que precisam de atenção.

Com o Aprimora SUS, a Prefeitura de Porto Velho pretende ampliar esse alcance, fortalecendo a presença das equipes nos territórios e contribuindo para que mais pessoas tenham acesso ao acompanhamento contínuo de saúde.

A definição dos locais de atuação das novas equipes faz parte das etapas preparatórias do projeto. A expectativa é que, com o avanço do planejamento e a incorporação dos profissionais previstos no processo seletivo, o município amplie gradualmente a cobertura da Estratégia Saúde da Família.