Prefeitura de Porto Velho avança na recuperação do Canal Santa Bárbara e reforça segurança no Cai N’Água

Por Thaís Alves

Publicada em 19/10/2026 às 16h40

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), avança nos serviços de recuperação do Canal Santa Bárbara, na região da avenida Farquar, no bairro Cai N’Água.

A intervenção contempla a recuperação da estrutura de drenagem, a contenção do processo erosivo e a proteção das áreas de entrada e saída da água, com o objetivo de melhorar as condições de segurança e circulação no local.

Os trabalhos foram necessários após a erosão comprometer parte da estrutura e provocar danos na via.

Para recuperar a área, as equipes executaram serviços de aterro e contenção, além de intervenções voltadas à estabilização do terreno e à proteção do sistema de escoamento das águas do rio Madeira e das chuvas.

Com o avanço dos serviços, o tráfego de veículos no trecho foi liberado.

“Estamos trabalhando para recuperar áreas importantes da cidade e garantir mais segurança para a população. O objetivo é resolver os problemas estruturais e avançar nas próximas etapas, com responsabilidade e cuidado com o patrimônio público”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A equipe também realizou os acabamentos da estrutura, incluindo a proteção da queda d’água, em formato de cascata, e das saídas laterais, com a utilização de pedras para reduzir a força da água e minimizar os impactos sobre o terreno.

As medidas são importantes para diminuir a ação da correnteza, prevenir novos processos erosivos e contribuir para a preservação da estrutura recuperada. A intervenção também prepara a área para as próximas etapas, que incluem a recomposição do trecho remanescente e a recuperação da pavimentação, conforme o andamento dos serviços e a disponibilidade dos materiais necessários.

A recomposição de outra parte da área também é necessária para viabilizar as etapas relacionadas à reconstrução dos trilhos da Estrada de Ferro, que estão rompidos desde 2011.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destaca que a atuação da Prefeitura busca solucionar os problemas estruturais e garantir melhores condições de segurança para a população.

“Estamos trabalhando para recuperar a estrutura do Canal Santa Bárbara, reforçar a contenção e proteger o local contra a força da água, reduzindo os riscos de novos danos causados pela erosão. É um serviço importante para a segurança dos moradores e de quem utiliza essa via. Nossa equipe segue acompanhando cada etapa para garantir que a recuperação seja realizada com responsabilidade e qualidade, permitindo o avanço das próximas fases da obra”, afirmou.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Seinfra, continua acompanhando os serviços para assegurar o andamento das próximas etapas, com foco na segurança e melhoria da infraestrutura urbana.