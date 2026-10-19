Central de Serviços do Detran-RO elimina filas e agiliza atendimentos para população

Por Jarlana Davy

Publicada em 19/10/2026 às 16h46

Com agilidade e eficiência no acesso aos serviços de veículos e habilitação, entre outros, o governo de Rondônia tem investido na modernização digital, oferecendo soluções práticas à sociedade, e a Central de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) é uma alternativa prática para usuários que não têm tempo de comparecer a uma unidade física da Autarquia. Por meio dela, o cidadão consegue resolver pendências diretamente pelo celular ou computador, sem a necessidade de deslocamento para atendimento presencial.

Para simplificar a navegação, a plataforma foi estruturada de forma intuitiva e dividida em duas modalidades:

Serviços e Consultas Públicas: não exigem cadastro prévio. Permitem verificar a situação de veículos, consultar a regularidade do transporte escolar e realizar o agendamento para atendimento presencial.

Serviços e Consultas Restritas: exigem login do usuário na plataforma. Nessa área, o motorista pode:

Consultar os dados dos seus veículos cadastrados;

Iniciar intenção de venda com Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPVe);

Gerar documentos dos seus veículos, como impressão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo na versão digital (CRLVe);

Emplacamento digital, solicite o emplacamento do seu veículo novo de forma totalmente digital;

Principal condutor, indique o condutor principal responsável do seu veículo;

Processo Administrativo, acompanhe processos nas Comissões de Suspensão e Cassação do direito de dirigir;

Solicitar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, Definitiva e Renovação (CNH):

Infrações, solicite recursos de multas;

Habilitação, emita certidão negativa, inicie processo de renovação, segunda via e permissão internacional e atualize o seu endereço.

O cadastro é rápido e exige informações pessoais

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação dos serviços digitais reflete a diretriz da gestão estadual voltada à eficiência técnica e à inovação. “Os investimentos em tecnologia buscam aperfeiçoar os processos e entregar resultados mais rápidos e seguros para a população”, salientou.

CADASTRO

Para se cadastrar na Central de Serviços do Detran-RO, acesse o site do Detran-RO no endereço www.detran.ro.gov.br , na aba “Central de Serviços”, depois “Registre-se” , informando o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), data de nascimento, e-mail, telefone, criando sua senha de acesso.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o principal objetivo é desburocratizar o acesso aos serviços e evitar filas desnecessárias. “Nosso intuito é facilitar a vida de quem precisa dos serviços da Autarquia. Além de atuarmos para salvar vidas no trânsito, temos trabalhado para garantir mais bem-estar, comodidade e praticidade na rotina do cidadão”, destacou.