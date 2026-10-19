Três serviços de drenagem avançam simultaneamente no bairro Cidade do Lobo

Por Letícia Regis

Publicada em 19/10/2026 às 16h36

Quem passa pela rua Aquiles Paraguassu, no bairro Cidade do Lobo, acompanha o avanço de serviços que buscam melhorar a infraestrutura e preparar a via para enfrentar os períodos de chuva. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está realizando três etapas de drenagem simultaneamente no local: escavação do solo, assentamento de manilhas e construção de boca de lobo.

Os trabalhos são importantes para melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzindo os riscos de acúmulo de água na rua e contribuindo para melhores condições de circulação para moradores e demais pessoas que utilizam a via.

A execução das frentes de serviço permite avançar em diferentes etapas da drenagem, desde a preparação do terreno até a instalação das estruturas responsáveis por captar e conduzir a água da chuva. A iniciativa integra as ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de problemas provocados pelas chuvas.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que investir em infraestrutura significa cuidar diretamente da qualidade de vida da população.

“Nosso compromisso é levar melhorias para os bairros e trabalhar para que a população tenha mais qualidade de vida. Os serviços de drenagem são fundamentais para preparar a cidade para o período chuvoso e oferecer condições mais adequadas para quem mora e circula por essas regiões”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, ressalta a importância da atuação conjunta das equipes para dar andamento aos trabalhos e garantir que cada etapa seja executada de acordo com as necessidades do local.

“Todas as etapas que estamos executando são fundamentais para melhorar o sistema de drenagem e permitir que a água da chuva tenha um caminho adequado para escoar, contribuindo para a infraestrutura do bairro”, afirmou o secretário.

Com os serviços em andamento, a Prefeitura reforça o trabalho de manutenção e melhoria da infraestrutura urbana, buscando soluções que atendam às necessidades dos moradores e contribuam para uma cidade mais preparada para o período chuvoso.