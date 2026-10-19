Paolla Oliveira diz que incentivou Virginia a ficar na Grande Rio

Por IG

Publicada em 19/10/2026 às 16h17

Paolla Oliveira, de 44 anos, surpreendeu os fãs ao revelar que incentivou Virginia Fonseca, de 27, a continuar como rainha de bateria da Grande Rio antes da influenciadora anunciar que deixaria a agremiação carioca.

A declaração ocorreu neste sábado (17), durante a cerimônia de coroação de Paolla como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. Na ocasião, a atriz contou que trocou mensagens com a loira sobre a rotina no Carnaval e que a incentivou a permanecer à frente dos ritmistas da escola de samba de Duque de Caxias.

"Não foi um pedido. Trocamos, sim, umas mensagens, foi bem tranquilo. Trocamos, inclusive, sobre o desafio do Carnaval. É algo gigante, que toma muito espaço na nossa vida. Ela chegou a comentar que não sabia se ia ter disponibilidade. Mas eu não sabia que era para agora", declarou a artista.

"Eu incentivei, falei que o primeiro ano era difícil, mas o segundo era melhor e mais leve. Eu soube da notícia dela assim como vocês. Fiquei surpresa. Mas somos três mulheres nesta história: eu, Virgínia e Anitta (atual rainha da Grande Rio). Três mulheres adultas, capazes de fazer suas próprias escolhas", acrescentou Paolla.

Paolla Oliveira revela por que não voltou à Grande Rio

Uma das dúvidas que pairaram entre os fãs de Paolla Oliveira foi o por que ela não voltou a ocupar o posto de rainha de bateria da Grande Rio após Virginia deixar a função, em agosto deste ano.

Durante o bate-papo com a imprensa, a atriz explicou que a permanência inicial de Virginia na Grande Rio influenciou sua decisão de ir para a Imperatriz. Quando perguntada sobre retornar à agremiação onde esteve por sete anos, ela afirmou que a vaga não estava disponível no momento das negociações.

"Quando a Imperatriz entrou na minha vida, a Grande Rio estava com uma rainha, confirmada no posto para o ano seguinte", começou. "Decisões já estavam sendo tomadas. Não houve uma recusa (para retornar à escola). Óbvio que pensei na Grande Rio. Mas não posso começar em um posto que eu mesma deixei, por motivos pessoais, importantes para mim", completou.

Retorno à Marquês de Sapucaí

Paolla Oliveira ainda ressaltou que avaliou muito bem a proposta de voltar ao Carnaval."Foi um convite muito carinhoso. E eu não pensava em voltar. Pensava na saudade que eu estava da Avenida, o quanto me fazia bem isso. Mas eu não pensava em voltar", disse a atriz, ressaltando a relevância do posto.