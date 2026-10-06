PF combate grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Por PF/RO

Publicada em 06/10/2026 às 09h15

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (6/10), a Operação Iscariotes, para desarticular um grupo investigado por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju/SE, Itaporanga d'Ajuda/SE, São Paulo/SP, Porto Velho/RO e Guajará-Mirim/RO. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho/RO.

Durante o cumprimento das ordens, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas em São Paulo/SP.

Os elementos apontam para a atuação de um grupo com integrantes responsáveis pela logística, pela distribuição da droga e pela movimentação dos recursos obtidos com a atividade ilícita.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.