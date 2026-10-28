Pedro Fernandes recebe comitiva de Cacaulândia em seu gabinete na Assembleia Legislativa

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 08h00

Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) recebeu, nesta terça-feira (27), em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia, uma comitiva do município de Cacaulândia. O grupo foi encabeçado pelo prefeito Daniel Marcelino e contou com o vice-prefeito Manoel Fernandes, o secretário-geral André Santos, o secretário municipal de Saúde, Adelson, e a diretora de Ensino, Fabiana Fernandes.



Durante o encontro, a comitiva apresentou ao deputado as prioridades da administração municipal e conversou sobre os caminhos para viabilizar as demandas de Cacaulândia junto ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa.



Para Pedro Fernandes, o contato direto com os gestores municipais é essencial para que o mandato trabalhe com informação de quem conhece a realidade de cada município. “Estar com o prefeito, o vice e os secretários de Cacaulândia aqui no gabinete nos permite alinhar prioridades e trabalhar juntos pelas demandas do município. O meu gabinete está sempre de portas abertas aos gestores de Rondônia”, afirmou o deputado.



O prefeito Daniel Marcelino agradeceu a receptividade e destacou a importância do diálogo com o parlamentar para o andamento das ações da prefeitura.