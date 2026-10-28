Delegado Camargo critica regulamentação das redes sociais e fala em perseguição política contra Flávio Bolsonaro

Por Welik Soares

Publicada em 28/10/2026 às 08h10

Durante sessão na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), nesta terça-feira (27), o deputado estadual Delegado Camargo abordou o cenário político nacional, criticou a possibilidade de regulamentação das redes sociais e manifestou preocupação com o que considera uma perseguição política contra integrantes da família Bolsonaro.

Ao iniciar seu pronunciamento, Camargo destacou o resultado da eleição presidencial em Rondônia e afirmou que a população do estado demonstrou, por meio do voto, sua identificação com valores conservadores e familiares.

“O povo de Rondônia, nos seus 52 municípios, votou em massa no candidato Flávio Bolsonaro, número 22”, declarou o parlamentar.

Críticas à regulamentação das redes sociais

Um dos principais pontos da fala foi a preocupação com possíveis medidas de regulamentação das redes sociais. O tema ganhou destaque após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordar a regulamentação das plataformas digitais em seu discurso após o resultado eleitoral, no domingo (25). A declaração do presidente provocou novas discussões sobre o papel das redes sociais e os limites da atuação do Estado nesse ambiente.

Foi nesse contexto que Camargo manifestou preocupação com a possibilidade de novas regras para as plataformas digitais. O deputado relacionou o assunto à liberdade de imprensa, à liberdade de pensamento e ao direito de manifestação política.

Para o parlamentar, a discussão precisa considerar os limites da atuação do Estado e os riscos de medidas que, em sua avaliação, possam restringir a liberdade de expressão.

Camargo também mencionou pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro, além de parlamentares e jornalistas que, segundo sua avaliação, foram alvo de medidas que restringem sua atuação.

Camargo questiona medidas contra Flávio Bolsonaro

O parlamentar também criticou a decisão judicial que determinou que o senador Flávio Bolsonaro entregasse seus passaportes à Polícia Federal e o proibiu de deixar o país.

Camargo afirmou acompanhar com preocupação os desdobramentos e questionou o que considera uma escalada de medidas contra integrantes da família Bolsonaro. Durante a sessão, também mencionou informações que circulavam nas redes sociais sobre um possível pedido de prisão de Flávio Bolsonaro.

O deputado ainda citou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de brasileiros que, em sua avaliação, enfrentam restrições políticas e judiciais.

“Não percam a esperança”, afirma parlamentar

Ao encerrar o pronunciamento, Camargo adotou um tom de mobilização e pediu que seus apoiadores mantenham a esperança diante do atual cenário político.

“Permaneçamos firmes e vigilantes, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”, afirmou, em referência a uma passagem bíblica.

O deputado concluiu dizendo que não pretende desistir de suas convicções políticas e da defesa do que considera valores fundamentais para o país.

“Não vamos desistir do Brasil nem de Rondônia”, declarou.