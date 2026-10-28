Obras da galeria na rua Américo Vespúcio avançam para a fase de concretagem

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 08h21

As obras de construção da galeria na rua Américo Vespúcio, no bairro Jardim Novo Estado, seguem avançando e entram em uma nova etapa. Nesta semana, as equipes trabalham na armação da estrutura que dará sustentação à galeria, preparando o local para a concretagem da obra.

Com investimento superior a R$ 500 mil, custeado com recursos próprios do município, a galeria de concreto foi projetada para melhorar o tráfego de veículos e ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais na região.

O prefeito Jeverson Lima esteve no local para acompanhar o andamento dos serviços e destacou os benefícios que a obra trará à população. “A Américo Vespúcio é uma importante via de ligação entre o Setor 05 e os bairros Jardim dos Estados e Jardim Novo Estado. Quando estiver concluída, a galeria terá 12 metros de extensão e permitirá a passagem simultânea de dois veículos, contribuindo para melhorar o fluxo do trânsito na região”, explicou.

Jeverson também ressaltou a importância da estrutura para o escoamento das águas, especialmente durante o período chuvoso. “A galeria foi projetada no modelo triplo celular, garantindo maior capacidade de vazão. É mais um investimento da nossa gestão que acompanha o desenvolvimento de Jaru e contribui para que a cidade cresça de forma organizada”, finalizou o prefeito.