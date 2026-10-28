Vilhena inicia programação natalina em novembro com acendimento de luzes na área rural

Por Semcom

Publicada em 28/10/2026 às 08h25

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), dará início, em novembro, à programação natalina do município. Neste ano, as celebrações também chegarão ao distrito de Nova Conquista, na área rural, que receberá a cerimônia de Acender das Luzes no dia 7 de novembro, a partir das 19h. O evento contará com apresentações de artistas locais selecionados por meio de credenciamento realizado pela Fundação Cultural.

Na área urbana, a tradicional cerimônia de Acender das Luzes está prevista para o dia 20 de novembro, junto à abertura da programação do aniversário de Vilhena. A decoração natalina contemplará a Praça Nossa Senhora Aparecida e a Avenida Major Amarante. A programação também terá início às 19h, com show natalino e a feira Agroartes.

Como parte das celebrações, a FCV também deve publicar, nos próximos dias, o edital da 3ª edição do concurso de decoração natalina “Natal dos Sonhos”. A iniciativa busca incentivar moradores e comerciantes a resgatarem o espírito natalino por meio da decoração e da iluminação especial de fachadas residenciais e estabelecimentos comerciais.

Os participantes poderão concorrer a premiações em dinheiro, que serão distribuídas entre os três melhores projetos inscritos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

A população deve acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Vilhena e da Fundação Cultural para conferir a publicação do edital e obter informações sobre as regras de participação no concurso.