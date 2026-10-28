Deputado Laerte Gomes destaca união política, homenageia o pai e defende avanços para Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 28/10/2026 às 08h10

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia, durante a sessão ordinária desta terça-feira (27), para fazer um pronunciamento marcado por agradecimentos, reconhecimento aos colegas parlamentares, emoção e defesa de importantes projetos de infraestrutura para o estado.



Reeleito para o quarto mandato consecutivo, com 32.241 votos, a maior votação entre os candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026, Laerte reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia e defendeu a união de esforços entre o Legislativo e o futuro Governo do Estado.



Ao iniciar sua fala, o parlamentar parabenizou todos os deputados e deputadas que participaram do processo eleitoral, tanto os que conquistaram a reeleição quanto aqueles que não conseguiram renovar seus mandatos. Segundo Laerte, os resultados demonstraram o reconhecimento da população ao trabalho desenvolvido pelos integrantes da Assembleia Legislativa.



"A régua subiu bastante. Isso mostra que o trabalho foi bem feito", afirmou.



O deputado também fez questão de reconhecer o esforço dos colegas que, apesar de terem conquistado votações expressivas, não alcançaram a reeleição em razão das regras do sistema eleitoral brasileiro. Para ele, todos merecem respeito pela disposição de enfrentar a disputa e pelo trabalho realizado ao longo de seus mandatos.



Durante o pronunciamento, Laerte Gomes dedicou uma homenagem especial ao deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, eleito vice-governador de Rondônia na chapa encabeçada pelo senador Marcos Rogério, que assumirá o comando do Executivo estadual em 2027.



O parlamentar destacou a trajetória de Camargo na Assembleia Legislativa, reconhecendo sua personalidade, sua maneira de atuar e a disposição para o diálogo com os demais deputados.



"Parabéns pela coragem, deputado. Você chegou aqui há quatro anos, implementou sua forma de trabalhar, com uma personalidade forte, mas sempre com respeito, sempre ouvindo e dialogando com os colegas, e isso o levou a ser eleito vice-governador de Rondônia", declarou.



Laerte também desejou sucesso ao colega na nova missão, ao lado do governador eleito Marcos Rogério, e defendeu uma relação de cooperação institucional entre os poderes, sem abrir mão da responsabilidade de fiscalização que cabe ao Parlamento.



"A eleição acabou, e agora precisamos nos unir para contribuirmos com o novo governador, com a nova equipe que vai assumir à frente das pastas. Tenho certeza de que esse Parlamento estará junto, contribuindo com o que for necessário e cobrando da mesma forma, de maneira construtiva, para podermos avançar naquilo que Rondônia precisa", ressaltou.



Ao falar de sua própria trajetória política, Laerte Gomes demonstrou satisfação com o resultado das urnas e lembrou que disputou seis eleições ao longo da vida pública, sendo duas para prefeito e quatro para deputado estadual, todas vencidas.



O parlamentar destacou que a eleição de 2026 representou mais um importante capítulo de sua carreira, especialmente pela expressiva votação de 32.241 votos, que o colocou novamente como o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa de Rondônia.



Em 2022, Laerte também havia conquistado a primeira colocação, com 25.603 votos. O novo resultado representa um crescimento de 6.638 votos em relação à eleição anterior.



Ao agradecer a confiança recebida, o deputado reafirmou que pretende continuar exercendo seu mandato com responsabilidade, diálogo e disposição para contribuir com os avanços necessários ao estado.



Laerte destacou que sua presença na Assembleia Legislativa tem como propósito somar esforços, defender os interesses de Rondônia e colaborar com iniciativas que possam melhorar a vida da população, independentemente das diferenças políticas que marcaram o período eleitoral.



Entre a alegria da vitória e a dor da despedida



Em um momento de emoção no seu pronunciamento, Laerte Gomes falou sobre o falecimento de seu pai, João Bananeira, ocorrido após as eleições. Ao recordar a trajetória do pai e a relação de amizade que mantinham, o parlamentar compartilhou a tristeza de não poder celebrar ao lado dele mais uma importante conquista política.



"Meu pai sempre foi uma referência para mim. Era mais que um pai, era um amigo", declarou.



Laerte lembrou que, nas últimas cinco eleições, João Bananeira esteve presente nas cerimônias de diplomação e posse, acompanhando com orgulho cada conquista do filho. Desta vez, porém, a ausência será sentida de maneira ainda mais profunda.



"Nas últimas cinco eleições ele sempre esteve nas minhas diplomações, nas minhas posses, sempre com o orgulho de como se tivesse sido ele que tivesse tido o êxito. Mas, nesta, infelizmente, ele não estará. Essa é a dor maior que eu sinto", desabafou.



O deputado também revelou que, durante a campanha eleitoral, deixou de participar de diversos compromissos porque acompanhava o tratamento de saúde do pai, que estava internado no Hospital de Amor, em Porto Velho.



Nesse momento, fez questão de agradecer às lideranças políticas e aos amigos que estiveram ao seu lado durante a caminhada eleitoral e contribuíram para o resultado alcançado.



"Mas, graças a Deus, nossos amigos, líderes, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras levaram nossa campanha até a vitória", agradeceu.



O deputado também utilizou a tribuna para registrar publicamente seu reconhecimento ao Hospital de Amor, instituição onde seu pai recebeu tratamento durante a luta contra o câncer.



Laerte ressaltou a qualidade da estrutura hospitalar, o atendimento prestado pelos profissionais e, principalmente, o cuidado humano dedicado aos pacientes e familiares.



O parlamentar também fez um apelo para que as pessoas conheçam o trabalho desenvolvido pela instituição antes de fazer críticas ou avaliações sobre seus serviços.



"Antes de falar qualquer coisa do Hospital de Amor, conheçam a estrutura. Meu pai foi tratado muito bem, uma medicina de ponta, com todo amor, com todo carinho, com humanidade", destacou.



Laerte estendeu seus agradecimentos aos médicos, profissionais de enfermagem, colaboradores e a todos que contribuem para a manutenção e o funcionamento da instituição.



"Eu só tenho a agradecer ao Hospital de Amor, a todos os trabalhadores, colaboradores, a todos que ajudam essa instituição que está aqui em Rondônia, com duas unidades, e que são uns dos maiores patrimônios que nós temos no nosso estado", declarou.



Projetos rodoviários estratégicos para Rondônia



Na parte final de seu pronunciamento, Laerte Gomes voltou a atenção para uma pauta que considera fundamental para o desenvolvimento econômico de Rondônia, a pavimentação de importantes ligações rodoviárias entre o estado e a região noroeste de Mato Grosso.



O deputado destacou o trabalho que vem desenvolvendo em relação ao projeto de ligação entre o município de Ministro Andreazza e a divisa com Mato Grosso, cuja proposta, segundo ele, está em tramitação na Procuradoria-Geral do Estado (PGE).



Também abordou a pavimentação do trecho que parte de Nova Colina, distrito de Ji-Paraná, seguindo pela RO-133 até o km 70, na divisa com Mato Grosso. De acordo com o parlamentar, são aproximadamente 38 quilômetros de extensão, em uma ligação considerada estratégica para o escoamento da produção e a integração econômica entre as regiões.



Laerte explicou que o projeto enfrenta questões relacionadas à necessidade de autorização da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), mas informou que já estão sendo construídos os encaminhamentos necessários para viabilizar essa etapa.



O deputado também ressaltou que os projetos dependem de procedimentos administrativos, licitações e, posteriormente, da disponibilidade de financiamento para a execução das obras.



Segundo ele, tanto a ligação pela região de Cacoal quanto a de Ji-Paraná precisam ser contempladas nas próximas etapas de financiamento, uma vez que não integram a primeira fase.



Laerte afirmou que as duas alternativas de pavimentação foram incluídas na previsão da segunda etapa do financiamento, mas destacou que a efetivação dos investimentos dependerá das definições do próximo governo e do cumprimento das exigências necessárias à execução.



O parlamentar defendeu que a Assembleia Legislativa acompanhe o andamento dessas propostas, trabalhando em conjunto com o Executivo para garantir que os projetos avancem.



Ao justificar a importância dos investimentos, Laerte Gomes ressaltou que a região noroeste de Mato Grosso mantém uma forte relação econômica com municípios rondonienses, especialmente Ji-Paraná e Cacoal.



Segundo o deputado, parte expressiva da matéria-prima produzida naquela região, incluindo madeira, produtos da pecuária e soja, é destinada ao processamento e à industrialização em Rondônia, movimentando empresas, gerando empregos e contribuindo para a economia estadual.



Ao encerrar seu pronunciamento, o deputado reforçou a necessidade de união entre os parlamentares para que os projetos avancem nas etapas administrativas e financeiras, permitindo que as obras sejam efetivamente realizadas.



Para Laerte Gomes, o início de um novo ciclo político representa uma oportunidade de fortalecer o diálogo institucional, superar diferenças eleitorais e concentrar esforços em iniciativas capazes de promover o crescimento econômico e social de Rondônia.



Foto: Thyag|o Lorentz