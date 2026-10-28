Homem é preso com 65 quilos de maconha na zona rural de Buritis

Por jaruonline.com

Publicada em 28/10/2026 às 08h20

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (27) após ser flagrado transportando aproximadamente 65 quilos de maconha na Linha 3, conhecida como Linha Pé de Galinha, na zona rural de Buritis (RO).

A abordagem ocorreu por volta das 9h, nas proximidades da Rua Ulisses Guimarães. Durante a fiscalização, o condutor informou que transportava drogas no veículo. Na vistoria do porta-malas, os policiais encontraram 62 embalagens com substância semelhante à maconha, distribuídas em caixas, sacos e uma bolsa de viagem.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito relatou que receberia R$ 4 mil pelo transporte da droga. Ele também teria afirmado que realizava esse tipo de serviço de forma recorrente havia cerca de dois anos.

Após a apreensão, o homem, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Buritis, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

O caso foi registrado, em tese, como tráfico de drogas e será apurado pelas autoridades competentes.