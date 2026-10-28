Parlamentares da Argentina pedem investigação sobre possível fuga de Flávio pelo país, diz jornal

Por G1

Publicada em 28/10/2026 às 08h16

Parlamentares de oposição da Argentina cobraram nesta terça-feira (27) uma investigação sobre a possível passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo país antes de sua suposta fuga para os Estados Unidos. O pedido foi feito após um jornal do país indicar que o senador teria passado por Puerto Iguazú, cidade argentina na fronteira com o Brasil.

O governo do presidente Javier Milei, aliado político de Flávio, afirmou que não há registros da entrada do senador no território argentino. A oposição, porém, exige esclarecimentos sobre a possível travessia da fronteira e sobre as circunstâncias da viagem, segundo o jornal espanhol "El País".

O senador estava proibido de deixar o Brasil por uma determinação e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito das investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse e as suspeitas de lavagem de dinheiro junto do advogado Willer Tomaz.

Flávio deveria ter entregue seus passaportes nesta terça-feira (27), mas não o fez.

Oposição pressiona Milei

A senadora peronista Juliana Di Tullio pediu que o governo argentino esclareça se Flávio usou o território do país para deixar o Brasil.

“O governo argentino, por meio de Diego Santilli [ministro do Interior], deve explicar se Bolsonaro usou nossa fronteira e nosso território para fugir do Brasil”, afirmou.

A deputada Myriam Bregman, da Frente de Esquerda, também cobrou esclarecimentos das autoridades e criticou o discurso de combate ao crime adotado por políticos de direita.

Já o deputado socialista Esteban Paulón apresentou um pedido formal de informações ao Executivo na Câmara dos Deputados argentina. Ele quer saber se existem registros de entrada ou saída de Bolsonaro do país e se o governo recebeu notificações sobre restrições judiciais ou retenção de documentos de viagem.

Entre as hipóteses discutidas pelos congressistas argentinos estão a de que ele teria cruzado a fronteira a pé, com um documento brasileiro, ou utilizado o passaporte italiano.

A Direção Nacional de Migrações da Argentina afirmou que não possui registros da entrada de Flávio Bolsonaro no país. O órgão também informou que verificou a documentação de uma aeronave e de sua tripulação que estavam em Puerto Iguazú. Segundo o governo, os documentos estavam regulares e não havia plano de voo que incluísse a família Bolsonaro.

O porta-voz da Presidência argentina, Adrián Ravier, também declarou que não havia pedido de asilo apresentado por Bolsonaro.