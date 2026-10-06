Patrícia Abravanel surge sem aliança após novas fotos do marido

Por IG

Publicada em 06/10/2026 às 15h49

A apresentadora Patrícia Abravanel, de 49 anos, deu o que falar ao surgir sem aliança em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (5). A gravação foi registrada durante os bastidores do "Show do Milhão", do SBT, em meio às novas revelações envolvendo seu marido, Fábio Faria, e Daniel Vorcaro, dono do banco Master.

Nas imagens compartilhadas na web, Patrícia aparece dançando ao som da música "Flash", sucesso da dupla Lucas & Higor, interpretada pelo cantor Zé Vaqueiro. Sorridente, a apresentadora aplica alguns perfumes da Jequiti. Neste momento, é possível notar a ausência do acessório simbólico.

Internautas logo passaram a repercutir o caso, especulando que a ausência da joia poderia indicar uma crise no casamento de Patrícia Abravanel com o ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro.

Um detalhe que chama a atenção é que a apresentadora tomou a atitude de aparecer sem aliança poucos dias depois de novas imagens de Fábio Faria em festas de Daniel Vorcaro terem sido divulgadas. Nas imagens encontradas no celular do ex-banqueiro, apreendido pela Polícia Federal (PF), Fábio Faria surge em festas e encontros de luxo ao lado de Vorcaro e de autoridades brasileiras.

Em uma das fotos, divulgadas pela revista Piauí, Fábio Faria aparece sorrindo no chão ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que havia passado por um procedimento de implante capilar. O registro ocorreu durante uma viagem realizada em abril de 2024, sob o pretexto do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento milionário patrocinado pelo Banco Master.

Em uma viagem realizada em março do mesmo ano, Fábio Faria, arquiteto Kiko Sobrinho, o empresário Pedro Mesquita e Daniel Vorcaro aparecem hospedados no hotel cinco estrelas The Connaught, em Mayfair, que tem diárias de 3,6 mil libras, cerca de R$ 25 mil.

A programação incluiu almoço privativo no restaurante de luxo Cipriani e festa no clubes Annabel's Nikita, com a presença de dezenas de modelos contratadas pelo ex-banqueiro.

O iG tentou contato com as equipes de Patrícia Abravanel e de Fábio Faria, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.

Vale destacar que, no início de setembro, conversas anteriores entre o ex-ministro das Comunicações e o dono do banco Master foram obtidas pela PF e divulgadas pela Piauí. Os diálogos apontam que eles organizaram uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa.