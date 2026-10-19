O que provocou a morte de Lua Blanco aos 39 anos?

Lua Blanco, atriz e cantora que ficou conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, da Record TV, morreu aos 39 anos, nesse domingo (18), após enfrentar por meses uma doença que manteve longe dos holofotes.
A artista enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado, segundo informações do UOL Splash. Na tarde de ontem, a família confirmou a morte por meio das redes sociais e informou que ela vinha lutando contra a doença nos últimos meses.
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