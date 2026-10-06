Mesa diretora da ALE-RO é pauta entre os deputados, PL deverá eleger o próximo presidente e interior elege a maioria dos parlamentares

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/10/2026 às 14h00

Deputados – Mais de 70% dos deputados estaduais que concorreram à reeleição conseguiram mais um mandato. Dentre eles políticos experientes, como Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que foi reeleito para o sexto mandato. A expectativa de reeleição era menor, em torno de 60%, mas alguns parlamentares foram além do esperado como o delegado Lucas Torres (PL-Buritis), que estava na lista de reeleitos, mas não com 28.231 votos computados nas eleições deste ano. Em 2022 Torres se elegeu somando 14.298 votos. Praticamente dobrou a votação e foi o quarto mais bem votado, O presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos obteve 15.709 votos, 17º mais bem votado, mesmo com a esposa sendo prefeita, reeleita de Ariquemes, Foram cerca de 3,8 mil votos a menos.

Deputados II – Do grupo de deputados reeleitos destaques para o Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), 32.241 votos, mais de 6,6 mil votos que nas eleições de 2022. A reeleição de Nim Barroso (PL/Ji-Paraná) era esperada, pois foi muito importante na eleição do prefeito Affonso Cândido (PL), que foi decisivo na reeleição do deputado. Nim obteve 29.662 votos, o segundo mais bem votado. Nim e Laerte têm domicílio eleitoral em Ji-Paraná, com cerca de 100 mil eleitores, segundo maior colégio eleitoral do Estado, perdendo somente para Porto Velho (360 mil). Cássio Góes (PSD-Cacoal) foi o terceiro na ordem de votação com 28.988 votos, mais de 11 mil votos que em 2022. Destaque também para o deputado reeleito, Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), quinto mais bem votado (26.107 votos), mais de 12,6 mil votos em relação as eleições de 2022, quando foi reeleito e somou 13.488 votos.

Deputados III – O interior, que reconquistou a hegemonia da política estadual com a eleição de o senador Marcos Rogério (PL) a governador, que passou a ser da capital, Porto Velho, desde a eleição de Marcos Rocha PSD) em 2018, que foi reeleito em 2022. Com a posse de Valdir Raupp (MDB) vitorioso nas eleições de 1994, de Rolim de Moura, que substituiu Oswaldo Piana, que era de Porto Velho, vieram a seguir José Bianco, de Ji-Paraná; Ivo Cassol, de Rolim de Moura, dois mandatos seguidos. A capital só conseguiu eleger o governador e retomar o comando político do Estado, com a eleição de Rocha em 2018, que foi reeleito em 2022. Com a vitória de Rogério, a partir de janeiro o interior voltará a ocupar a cadeira do Poder Executivo, após a sua posse em janeiro do próximo ano.

Deputados IV – O grupo de deputados de o interior não será predominante somente na área executiva a partir de 2027. Na Assembleia Legislativa (Ale) a maioria de os Gomes parlamentares é de municípios interioranos, inclusive, os oito mais bem votados com Laerte e Nim Barroso, ambos de Ji-Paraná; Cássio Góes de Cacoal, Lucas Torres (Buritis), Jean Mendonça (Pimenta Bueno), Luizinho Goebel (Vilhena), Ismael Crispin (PP-SM do Guaporé) e Cláudia de Jesus (PT-Ji-Paraná), que foram os mais bem colocados. O deputado-eleito Paulo Moraes Jr (Podemos), irmão do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos Estado é o nono mais bem votado e o primeiro eleito pela capital. O PL elegeu 7 os 24 deputados, na futura legislatura, e o interior tem o dobo de parlamentares da capital, 16, que foram reeleitos e eleitos nas eleições de 4 de outubro.

Presidente – Um dos assuntos já em discussão junto aos deputados reeleitos e eleitos em Rondônia é a composição da futura Mesa Diretora. O PL, que reelegeu e elegeu sete parlamentares da futura bancada da Ale-RO, certamente reivindicará a presidência da Casa do Povo na próxima legislatura. Na pauta a Mesa Diretora para o biênio 2027/2028. Pela bancada monstra, o PL poderá eleger o próximo presidente, mas já se tem informações de bastidores, que um dos deputados reeleitos –do PL– estaria “trabalhando” seu nome, inclusive assumindo compromisso de vantagens financeiras a quem votar nele para presidir a Casa do Povo. Se for por experiência, o deputado Luizinho Goebel tem vantagem, porque foi reeleito para o sexto mandato. Nim Barroso, por ser o segundo mais bem votado também estaria na fila, além de Jean Mendonça, que realmente é pefelista de fato, pois está no partido desde abril de 2022, quando foi aberta a janela partidária para as eleições naquele ano. Vamos acompanhar o desenrolar da situação.

Respigo

A partir de 2027 o PL será soberano no Senado Federal. O partido reelegeu e elegeu 28 dos 81 senadores +++ O PT foi o segundo partido com maior número de senadores somando 9 cadeiras, o MDB 8, PP 6, União Brasil 5, PSD 5, Republicanos 5, PSB 4, Novo 3, PSDB 2 e Podemos 2. Fechando a conta o Rede e PDT com um senador cada +++ Caso o senador Flávio Bolsonaro seja eleito presidente da República nas eleições em segundo turno, do dia 25, terá a maioria do Senado a seu favor. Maioria no processo político-administrativo é fundamental, principalmente no Senado +++ São Paulo é o Estado com maior número de eleitores. Estão aptos ao voto 34.104.226 eleitores +++ Roraima é o menor com 401.496 eleitores. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil com 16.377.659 eleitores +++ A coluna é política, mas nem por isso deixa de registrar momentos emotivos como da manhã de hoje (6) no gabinete do deputado Jean Mendonça. (PL) Fabiane Leni Carvalho de Freitas, que todos chamam de Bia, se despediu dos colegas de trabalho, porque foi aprovada como funcionária efetiva da Câmara Municipal de Porto Velho e está assumindo o cargo de analista legislativa.