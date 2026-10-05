Luiza Brunet defende Yasmin após relação com Vorcaro ser exposta

Por IG

Publicada em 05/10/2026 às 15h47

Luiza Brunet, 64 anos, chamou a atenção ao se manifestar publicamente em apoio à filha, Yasmin Brunet, de 38 anos, após a divulgação de mensagens que revelaram proximidade da modelo com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Neste domingo (04), Luiza usou a sua conta pessoal do Instagram para compartilhar uma foto abraçada com a filha. Nos Stories ela escreveu: “Te amo e estou do seu lado, para tudo, sempre”.

Apesar de todo o bafafá, a empresária não citou o nome de Vorcaro nem fez referência direta ao conteúdo das mensagens na publicação. Mesmo assim, a postagem rapidamente repercutiu e foi posteriormente apagada.

A manifestação em apoio a ex-BBB 24 aconteceu dois dias depois de a revista Veja divulgar mensagens obtidas pela Polícia Federal que mostram uma relação de proximidade entre Yasmin e Vorcaro durante quase dois anos.

O que as mensagens revelaram sobre Yasmin e Vorcaro?

As conversas encontradas pela PF no celular de Vorcaro mostram que Yasmin recorria ao empresário em diferentes situações.

Um dos episódios ocorreu em 31 de dezembro de 2023, antes da participação da modelo no BBB 24. Yasmin pediu para viajar ao Rio de Janeiro no avião dele porque, segundo a conversa divulgada, não queria ser vista no aeroporto.

Além disso, ela ainda pediu que o desembarque fosse feito no Galeão, em vez do Santos Dumont, onde havia maior possibilidade de encontrar fotógrafos.

Na ocasião, Vorcaro chegou a oferecer a possibilidade de ela viajar de helicóptero, mas Yasmin afirmou ter medo e usou o avião. Mas isso não é tudo.

As mensagens também indicam que o empresário disponibilizou um apartamento em São Paulo para a modelo. Segundo a Veja, posteriormente a modelo tentou negociar a permanência no imóvel ou um prazo maior para deixá-lo.

Outro episódio envolve o aniversário de Yasmin. O empresário bancou uma festa realizada no Hotel Rosewood, em São Paulo, em junho de 2024. O evento, chamado Baile da Sereia, celebrou os 36 anos da modelo e teve apresentações de Dennis DJ e L7nnon.

As conversas também fazem referência à participação de Yasmin no Big Brother Brasil 24. Vorcaro e pessoas de seu círculo acompanhavam a trajetória da modelo no reality da TV Globo e demonstravam preocupação com o que ela poderia dizer sobre a relação entre os dois.

Uma das mensagens menciona a possibilidade de acelerar a eliminação da participante. Além disso, as mensagens também mencionam o envolvimento da loira com o cantor MC Daniel e indicam que o ex-banqueiro demonstrou bastante irritação com a aproximação deles.

Enquanto o caso continua repercutindo, Yasmin Brunet preferiu não comentar sobre as mensagens ou sobre a relação próxima com o ex-banqueiro.