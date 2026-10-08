Goleiro Digão abre escolinha em Porto Velho após conquistas pelo clube e decide construir família em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/10/2026 às 13h50

Digão é ovacionado pelo torcedor do Porto Velho — Foto: Leandro Morais/Gazin Porto Velho

O futebol de base em Porto Velho passou a contar com uma iniciativa voltada à formação de goleiros. Responsável pelo projeto, o jogador Digão, que defende o Porto Velho, criou uma escolinha especializada para compartilhar conhecimentos adquiridos durante sua trajetória profissional. A proposta também pretende incentivar crianças a praticarem atividades esportivas e reduzir o tempo dedicado às telas.

Natural de uma comunidade do Rio de Janeiro, o atleta relaciona a criação da escolinha às oportunidades que encontrou por meio do futebol. A experiência acumulada nas categorias de base e ao longo da carreira será utilizada na metodologia de treinamento, com atenção tanto ao desenvolvimento esportivo quanto à formação pessoal dos participantes.

“Eu vim de uma comunidade do Rio de Janeiro e sei o que o futebol fez por mim”, declarou. Segundo Digão, a estrutura ainda está em fase inicial, mas existe a expectativa de ampliação das atividades. O goleiro explicou que pretende oferecer às crianças uma alternativa de ocupação por meio do esporte, contribuindo para afastá-las das ruas e do uso excessivo de telas.

A iniciativa ocorre em um período de mudanças também na vida pessoal do jogador. Depois de atuar em diferentes equipes do futebol brasileiro e registrar passagem pela Europa, Digão estabeleceu residência na capital de Rondônia. Foi em Porto Velho que se casou e passou a organizar a vida familiar. Atualmente, ele e a esposa aguardam a chegada do primeiro filho.

A relação com a cidade foi construída a partir da experiência profissional iniciada em 2023. Desde então, o goleiro participou de conquistas do Porto Velho e teve atuações importantes, incluindo defesas de pênaltis em momentos decisivos. Sua contribuição esteve associada a resultados históricos alcançados pela equipe em disputas estaduais e nacionais.

Ao comentar a participação nessas campanhas, Digão atribuiu os resultados ao trabalho coletivo e à estrutura disponibilizada pelo clube. O jogador ressaltou que as conquistas tiveram significado não apenas para a equipe, mas também para o futebol de Rondônia.

A permanência no estado, entretanto, não era uma decisão considerada evidente no início da trajetória. Antes de aceitar a proposta para atuar em Porto Velho, o atleta ouviu de pessoas próximas que a transferência poderia representar um afastamento dos principais centros do futebol brasileiro e comprometer sua visibilidade profissional.

A preocupação chegou a ser discutida com seu pai. Apesar das dúvidas, Digão decidiu aceitar o convite e se transferiu para Rondônia em 2023. Na avaliação do goleiro, a escolha contrariou as expectativas de quem acreditava que a mudança poderia resultar em esquecimento no cenário esportivo.

O que começou como uma oportunidade de trabalho acabou se transformando em uma ligação permanente com a capital rondoniense. Ao falar sobre a cidade onde passou a morar e constituiu família, o jogador resumiu sua identificação com Porto Velho: “É a minha cidade, onde eu moro e onde criei raízes”.

Com a escolinha de goleiros, Digão pretende ampliar essa relação com Rondônia por meio da formação de crianças e adolescentes interessados na posição. O projeto reúne a experiência profissional do atleta e a intenção de utilizar o futebol como instrumento de desenvolvimento esportivo e pessoal.