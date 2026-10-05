Goleada do Brasil e Liga das Nações; Rondoniense 2027; Cassolão interditado

Por João Rafael Costa

Publicada em 05/10/2026 às 09h30

Goleada do Brasil na Ásia e vitória de Portugal na Liga das Nações.

Seleção - A Seleção Brasileira fechou sua excursão asiática com chave de ouro. Na manhã de sábado (3), o Brasil dominou a Índia e venceu por 4 a 0 em Calcutá, confirmando o bom momento sob o comando de Carlo Ancelotti.

A Amarelinha impôs seu ritmo logo no início: Estêvão abriu o placar em linda jogada individual e, antes do intervalo, serviu Pedro para ampliar. Na etapa final, a Índia ensaiou uma reação e parou em boas defesas de Pedro Morisco, mas o brilhantismo de Samuel Lino prevaleceu. O atacante entrou no segundo tempo, marcou dois golaços — um deles após lindo passe de calcanhar de Pedro — e selou a goleada brasileira. Mais um teste positivo para a renovação da Seleção.

Europa - Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal segue imbatível na Liga das Nações. De virada, a seleção portuguesa venceu a Noruega por 2 a 1 no Estádio do Dragão, isolando-se na liderança do Grupo A4 com 12 pontos em quatro jogos.

Os visitantes saíram na frente com golaço de Ajer, mas João Cancelo empatou em seguida. Na etapa final, após Haaland desperdiçar boa chance, Gonçalo Ramos garantiu a virada portuguesa depois de grande jogada de Vitinha e João Félix. O resultado fortalece as escolhas do técnico Jorge Jesus.

Pelo Grupo A2, a Alemanha de Jürgen Klopp frustrou os torcedores: dominou a posse de bola, mas ficou no 0 a 0 com a Grécia em Salônica, caindo para a terceira posição da chave.

Tabelinha Rondoniense

Clubes confirmados para 2027 e interdição do estádio Cassolão.

Futebol - Os bastidores do futebol em Rondônia já estão a todo vapor para a temporada 2027. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) confirmou que oito clubes enviaram a documentação no prazo e estão garantidos na Série A: Guaporé, Rondoniense, Ji-Paraná, Gazin Porto Velho, Sport Genus, Barcelona, Rolim de Moura e Vilhena (VEC).

Para definir o regulamento e o formato da competição, a FFER agendou o Congresso Técnico para o dia 29 de outubro, às 10h, na sede da entidade. Vale lembrar que o Estadual é decisivo para os clubes, pois garante vagas e valiosas cotas financeiras em torneios nacionais de peso, como a Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde.

Cassolão - Um forte temporal com intensas rajadas de vento causou graves danos ao Estádio Municipal Ângelo Cassol, o Cassolão, em Rolim de Moura. A Autarquia Municipal de Esportes (Amerolim) e a Procuradoria decidiram pela interdição total da praça esportiva devido ao risco de acidentes com estruturas metálicas retorcidas e pedaços de ferro espalhados pelo local.

O estádio estava fechado no momento da tempestade e ninguém ficou ferido. Com o fechamento do Cassolão — palco importante de decisões no futebol rondoniense em 2026 —, o Campeonato Pelezão teve sua sede alterada para o Clube da Polícia Civil (Aspocirom). Ainda não há previsão de liberação do estádio.