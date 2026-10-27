Forças de segurança apreendem mais de 30 kg droga e combustível em Guajará

Por O Mamoré

Publicada em 27/10/2026 às 14h10

Uma ação integrada entre forças de segurança pública e órgãos de fiscalização resultou na apreensão de aproximadamente 32,8 quilos de maconha e 2.140 litros de óleo diesel, na segunda-feira, 26, em Guajará-Mirim - RO.

A ação contou com apoio do efetivo empregado no contexto da Operação Madeira Mamoré II, com atuação de equipes estaduais, federais e municipal.

A ocorrência teve início após informações sobre o possível transporte de drogas provenientes da Bolívia. Durante diligências na região do bairro Triângulo, policiais localizaram um veículo modelo Montana, de cor vermelha, em deslocamento pela Avenida 8 de Dezembro. O automóvel foi abordado em frente a um imóvel, onde estavam duas mulheres, identificadas pelas iniciais E. C. A. e F. M. A.

Durante a averiguação, uma das conduzidas relatou que havia se deslocado até o porto clandestino conhecido como Pérola Negra para aguardar a chegada de um indivíduo proveniente da Bolívia, que teria colocado um saco de cor azul na carroceria do veículo. No interior do saco, os policiais encontraram maconha, totalizando aproximadamente 32,8 quilos.

As diligências prosseguiram até a residência de uma das mulheres, localizada na Avenida 8 de Dezembro, onde foram encontradas três crianças, de 3, 6 e 14 anos, sem a presença de um adulto responsável naquele momento. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao local para acompanhar as providências necessárias à proteção dos menores.

Durante as buscas na residência, também foram identificados aproximadamente 2.140 litros de óleo diesel, armazenados em galões. A origem e a destinação do combustível não foram esclarecidas naquele momento, havendo suspeita de que o produto pudesse estar relacionado ao transporte irregular para a cidade boliviana de Guayaramerín - Beni/Bolívia. O combustível e um veículo Volkswagen Gol foram encaminhados à Receita Federal em Guajará-Mirim para apuração de possíveis irregularidades e adoção das medidas cabíveis.

As duas mulheres, juntamente com a droga apreendida, o veículo Montana , foram apresentados à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim.

Houve a configuração do crime de tráfico de drogas, sem prejuízo da apuração de eventual transnacionalidade do delito. As circunstâncias relacionadas ao combustível e à situação das crianças também ficaram sujeitas à apuração pelos órgãos competentes.

A ação contou com a participação de equipes da Polícia Militar de Rondônia, incluindo guarnições de Rádio Patrulha, Patrulha Tático Móvel - Patamo, Núcleo de Inteligência, do 6º Batalhão de Polícia Militar e Batalhão de Polícia de Fronteiras e Divisas - BPFron, além de representantes da Polícia Federal, da Polícia Civil, por meio do DENARC e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré, da Agência de Inteligência do CRP-I e do Conselho Tutelar de Guajará-Mirim. A atuação ocorreu de forma articulada, com apoio das instituições envolvidas na operação.

A ocorrência evidencia a importância da integração e do compartilhamento de informações entre as forças de segurança pública e os órgãos de fiscalização nos âmbitos federal, estadual e municipal. O trabalho conjunto fortalece o enfrentamento ao tráfico de drogas e aos demais ilícitos transnacionais e transfronteiriços, ampliando a capacidade de resposta das instituições e contribuindo para a segurança da população na região de fronteira.