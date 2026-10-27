Inscreva-se aqui para a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/10/2026 às 14h45

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realiza nos dias 04 e 05 de novembro a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a Democracia Participativa”, o evento reunirá toda a rede de proteção, profissionais da área, servidores públicos, jovens e a comunidade em geral.

O prefeito Aldo Júlio destacou o compromisso da administração municipal com as futuras gerações.

“Cuidar das nossas crianças e adolescentes é uma prioridade absoluta. A realização desta conferência é o momento crucial para escutarmos a comunidade e, juntos, construirmos políticas públicas sólidas e eficientes que garantam proteção, educação e cidadania para a nossa juventude.”

A secretária da SEMAS, Sandra Miranda, reforçou a importância da mobilização de toda a rede de apoio.

“A conferência é um espaço democrático de diálogo e construção coletiva. Convocamos os profissionais, servidores e toda a sociedade a participarem ativamente. Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos é um compromisso de toda a nossa rede de proteção para assegurarmos um ambiente seguro e cheio de oportunidades para nossas crianças.”

A abertura oficial do evento será realizada no dia 04 de novembro, das 19h às 22h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rolim de Moura. A solenidade dará início aos trabalhos que mobilizarão as autoridades, a rede de proteção e toda a comunidade local no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao público infanto-juvenil.

As atividades continuam no dia 05 de novembro, nos períodos da manhã (das 07h30 às 11h30) e da tarde (das 13h às 17h), no Auditório da Faculdade Estácio de Rolim de Moura. Durante todo o dia, os participantes se reunirão em grupos de trabalho para debater as propostas e eixos temáticos da conferência.

As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo formulário online disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1ltrfA6oCHp34gz5FZIxt1JXT0bf_jOvC0f60LH_BRcg/edithttps://docs.google.com/forms/d/1ltrfA6oCHp34gz5FZIxt1JXT0bf_jOvC0f60LH_BRcg/edit Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, a organização disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (69) 9 9374-1251 e pelo e-mail [email protected].