Obras do novo terminal rodoviário está na reta final

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 15h11

A construção do novo Terminal Rodoviário de Espigão d’Oeste está na reta final! A empresa responsável pela obra segue com sua equipe no local, realizando os últimos reparos e acabamentos para concluir os trabalhos e preparar o espaço para receber a população.

A obra representa um importante avanço para o município, oferecendo uma estrutura moderna e mais adequada para atender os passageiros e fortalecer o transporte rodoviário, proporcionando mais conforto e comodidade a moradores e visitantes.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste acompanha essa etapa final, trabalhando para que a população possa contar com um novo espaço que contribua para o desenvolvimento da cidade.

Espigão d’Oeste segue avançando, com trabalho e compromisso com a nossa população!