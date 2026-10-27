Servidora de Cacoal representará o município na missão Vacinação Sem Fronteira

Por CACOAL NOTÍCIAIS

Publicada em 27/10/2026 às 15h07

A servidora pública Loiane Bianqui representará Cacoal na próxima etapa da missão Vacinação Sem Fronteira, coordenada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa). Os trabalhos começam em 3 de novembro, em Costa Marques, município localizado na fronteira com a Bolívia.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a vigilância epidemiológica, levando imunização a comunidades rurais, ribeirinhas e localidades de difícil acesso. As equipes atuam na identificação de pessoas com vacinas em atraso e na ampliação do acesso aos imunizantes, contribuindo para prevenir doenças e proteger a saúde coletiva.

“Representar Cacoal nessa missão é um compromisso muito importante para minha trajetória profissional e para a saúde pública. Agradeço pela confiança, pelo incentivo e pelo apoio à minha participação em uma iniciativa tão relevante.“

Servidora pública de Cacoal

Para Loiane Bianqui, participar da missão representa uma importante oportunidade de crescimento profissional e de contribuição para o fortalecimento da saúde pública. A servidora agradeceu à gestão municipal pelo apoio e pela confiança em seu trabalho, destacando o incentivo de Ivani Claudete Gromann, diretora da Vigilância em Saúde e sua chefe imediata; de Aline Barros Sulzbach, secretária municipal de Saúde; de Meila Witt Silva, secretária adjunta; e do prefeito Tony Pablo de Castro Chaves, que apoiaram sua participação nessa importante iniciativa.

A servidora também agradeceu à Agevisa, especialmente a Linete Braga e Eliza Ferraz, pelo convite e pela oportunidade de integrar a equipe.

Cooperação que fortalece a saúde

A missão fortalece a parceria entre Estado e municípios, promove a troca de experiências entre profissionais e contribui para aprimorar as estratégias de imunização. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos também fortaleçam as ações de saúde desenvolvidas em Cacoal, ampliando os benefícios para a população.