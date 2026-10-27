Deputado Gislaine Lebrinha destina emenda para armamentos da Polícia Militar na região da BR-429

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 15h02

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) destinou recursos de emenda parlamentar para a aquisição de armamentos destinados a unidades da Polícia Militar de quatro municípios da região da BR-429. A entrega contemplou Alvorada d’Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé e Seringueiras, com o objetivo de fortalecer a estrutura operacional das corporações.

Realizada durante agenda em São Miguel do Guaporé, a entrega incluiu carabinas calibre 9 mm e pistolas CZ. Os equipamentos vão reforçar o trabalho dos policiais militares que atuam na segurança da população dos municípios beneficiados.

A destinação dos recursos integra a atuação parlamentar de Lebrinha no atendimento às demandas da região. Com o investimento, a deputada busca contribuir para melhores condições de trabalho dos profissionais e ampliar a estrutura disponível para as atividades de segurança pública.

“Acredito na importância de investir em equipamentos e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diariamente na segurança da população”, destacou a parlamentar.

Lebrinha também reafirmou a continuidade do trabalho de apoio aos municípios e de destinação de recursos para o setor. “Sigo trabalhando para apoiar as demandas dos municípios e contribuir para o fortalecimento da segurança pública em Rondônia”, afirmou.