Futuro presidente da Assembleia Legislativa indefinido, feriadão de 4 dias em Porto Velho, vices do governador Rocha não tiveram chances

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/10/2026 às 14h00

Assembleia – Após as eleições gerais em segundo turno, no dia 25 deste mês, quando Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República, vencendo ao senador Flávio Bolsonaro (PL), e também as escolhas dos governadores nos Estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, além do Distrito Federal (Brasília), o assunto predominante na política regional é a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Como a posse da nova Legislatura será somente no dia 1º de fevereiro, a situação vem sendo discutida nos bastidores, até com certe intensidade, e, mesmo assim com muita discrição. Há alguns nomes comentados com maior abrangência entre os deputados reeleitos e eleitos, mas sem que ninguém tenha lançado seu nome para concorrer à sucessão de o presidente da Ale-RO, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que foi reeleito para mais um mandato.

Bastidores – Apesar de a composição da Mesa Diretora para o período de dois anos, a partir de fevereiro de 2027, ainda não estar definida, inclusive, com uma das alegações de que seria “muito cedo”, nota-se movimentação intensa nos gabinetes dos deputados, que estariam na lista de prováveis candidatos à presidência do Legislativo Estadual. A prioridade, hoje alegam os deputados, seria a posse de o governador e do vice eleitos, senador Marcos Rogério (PL) e deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes). Garantia mesmo, somente que existem cerca de 4 nomes na busca de a presidência da Casa de Leis como domicílios eleitorais na capital e no interior. Ainda é muito cedo para divulgar os nomes...

Feriado – O Ponto Facultativo de quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, foi adiado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Porto Velho. Como segunda-feira (2) é feriado nacional, Dia de Finados, para não paralisar as atividades na quarta-feira-feira (28) e retornar na quinta-feira (29), as repartições públicas estarão abertas no dia 28 e fechadas no dia 30. Assim a área pública Estadual e de Porto Velho (provavelmente teremos o mesmo procedimento em outros municípios, até por uma questão de logística), reabrirão ao atendimento ao público somente na terça-feira (3), devido ao feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2). O adiamento já foi publicado em “Diário Oficial”. Como é Ponto Facultativo (dia do servidor Público), o comércio e outras atividades funcionarão normalmente. Oportunidade para muita gente viajar para o interior e a outros Estados.

Acidentes – O assunto já foi abordado recentemente, mas volta ao noticiário, devido a sua importância, pois envolve vidas humanas. É sobre o difícil, violento e complicado trânsito de Porto Velho, que segundo o Samu (Serviço Móvel de Urgência), de janeiro a setembro mais 80% dos acidentes no período envolveram motos. Foram 353 atendimentos e 292 (82,72%) com participações de motocicletas. O problema é que a maioria de os condutores abusa das irregularidades não respeitando semáforos, ultrapassando pela direita, excesso de velocidade, capacete utilizado como chapéu, uso do celular, dentre outras irregularidades. Não adianta colocar totens eletrônicos, sinalização de solo, que ajudam, mas é necessário colocar agentes de trânsito principalmente em horários de picos, para orientar, organizar, multar e apreender os veículos, se necessário for. Impor respeito. Medidas paliativas amenizam, mas não resolvem. Onde estão os agentes de trânsito?!

Vices – Em administrações anteriores os vice-governadores assumiram o cargo de governador durante um período. No mínimo quando os mandatos terminaram são chamados de ex-governadores. Não é o caso dos vices do atual governador, Marcos Rocha (PSD). No primeiro mandato Rocha teve como vice o empresário de Rolim de Moura, José Jodan, que não assumiu o cargo de governador durante os 4 anos de mandato em nenhum momento. Rocha foi reeleito em 2022, mas tendo como vice o empresário de Porto Velho, Júnior Gonçalves, ambos do União Brasil. Rocha viajou em mais de uma oportunidade para o exterior e a Assembleia Legislativa (Ale), votou ampliação do prazo para se ausentar do País, para que Sérgio não assumisse, porque anteriormente ocorreu desentendimento entre ele e o governador. Em todas as oportunidades em que Rocha se ausentou do País, quem assumiu foi o presidente do Tribunal de Justiça (TJ), desembargador Alexandre Miguel. Os vices não tiveram chances nos dois mandatos de Rocha.

Respigo

Empresas revendedoras de veículos automotores zero quilômetro das mais diversas marcas reclamam da atual instabilidade econômica do País. As vendas, mesmo com a proximidade do final de ano, quando sempre aumentam, caíram de forma significativa e preocupam empresários do ramo e vendedores, que esperavam aumento de vendas com o final de ano +++ Fernando Silva (Republicanos) e Gilber (Dr. Gilber) Rocha Merceis (Novo Foram eleitos deputados estaduais nas eleições de 5 de outubro. Também se elegeu, mas a deputada federal a vereadora da capital, Sofia Andrade (PL) +++ Em jogo dos mais emocionantes o Flamengo venceu (3x2) o Atlético Mineiro no Maracanã, na noite de segunda-feira (26). O gol da vitória foi marcado nos acréscimos, através de pênalti convertido por Carrascal garantindo ao Flamengo a liderança do Brasileirão, com 70 pontos, um acima do Palmeiras, que é o vice-líder +++ Aviso. Comunicamos aos amigos, parceiros, colaboradores, que estamos sem o whatsapp, que foi bloqueado (?) de forma definitiva +++ Quem desejar contatar com o colunista, somente pelo telefone (69) 9982-9766. Quando tivermos o novo número do whatsapp comunicaremos.