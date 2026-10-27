SINJUR abre prazo para registro de chapas para eleição da diretoria do triênio 2027/2029

Por sinjur

Publicada em 27/10/2026 às 14h11

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) publicou hoje (27) no Diário da Justiça Eletrônico (DJE n.º 197) o Edital n.º 008/2026, que abre o prazo para o registro de chapas interessadas em concorrer à eleição da Diretoria Administrativa para o triênio 2027/2029.

O prazo para envio das inscrições vai até o dia 3 de novembro de 2026, às 23h59. Os requerimentos de registro devem ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail [email protected], com a "autorização para participar das eleições" de todos os integrantes da chapa e os demais documentos exigidos nos artigos 75 e 82, §2.º, do Estatuto do SINJUR.

A eleição da nova diretoria está marcada para o dia 27 de novembro de 2026, com votação virtual entre 9h e 16h, pela plataforma Panagora (app.panagora.com.br/sinjur/assembleia), e assembleia presencial e transmissão ao vivo no YouTube (@SinjurRondonia) das 8h30 às 16h30.

Nas palavras do Diretor de Comunicação do SINJUR “este é o momento áureo, a maior expressão da democracia, quando o filiado escolhe seus representantes” asseverou Rafael Campanha.

O regulamento completo e o estatuto do SINJUR estão disponíveis em sinjur.org.br.

ANEXO: EDITAL