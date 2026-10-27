Imprensa argentina relata que Flávio Bolsonaro fugiu para os EUA

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 27/10/2026 às 14h39

Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil na madrugada desta terça-feira (27), pela fronteira com a Argentina, com destino aos Estados Unidos, em um jato particular. A informação está sendo divulgada pela imprensa argentina.

A Polícia Federal (PF) entrou em contato com as autoridades argentinas para verificar a possível viagem.

Segundo o GPS Brasília, Flávio Bolsonaro teria atravessado a fronteira com recurso, apenas, do bilhete de identidade, e seguiu para Puerto Iguazú, na província de Misiones, onde teria embarcado em um jato Gulfstream G400, da empresa Baires Fly S.A.

Vale lembrar que, na segunda-feira, o juiz Alexandre de Moraes, do STF, proibiu Flávio Bolsonaro de deixar o país e teria obrigado o senador a entregar o passaporte à Polícia Federal.

A decisão de Moraes está no processo em que Flávio e o seu amigo, o advogado Willer Tomaz, são investigados no STF por lavagem de dinheiro, em um suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e uma plataforma de apostas ('bets').

O candidato do PL derrotado no último domingo nas eleições presidenciais usou as redes sociais para confirmar que foi abordado por polícias federais quando foi visitar o pai Jair Bolsonaro, em prisão domiciliaria em Brasília.

"Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça? Essa decisão foi tomada no domingo à noite, logo depois do resultado da eleição. Se eu tivesse ganhado as eleições, iria acontecer a mesma coisa?", questionou.

A decisão de Moraes inclui ainda, o cancelamento do passaporte diplomático de Flávio como senador, e a proibição de contato entre o senador e Willer Tomaz.

Flávio Bolsonaro perdeu, no domingo, a 2.ª volta das eleições. Lula da Silva foi reeleito com 51,75% dos votos, para o quarto mandato como chefe de Estado, e fez história como o primeiro candidato a vencer depois de ter perdido na primeira volta.