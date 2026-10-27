Prefeitura promove palestra sobre saúde, bem-estar e segurança dos servidores municipais

Por Decom/PMA

Publicada em 27/10/2026 às 15h34

A Prefeitura de Ariquemes, por meio do Instituto de Previdência do Município de Ariquemes (IPEMA), realizou na última semana, uma palestra educativa voltada à promoção da saúde, do bem-estar e da prevenção de riscos ocupacionais entre os servidores públicos municipais.

Com o tema “Movimento é Saúde”, a atividade foi ministrada pela personal trainer Amanda Fagundes, que destacou a importância da prática regular de atividades físicas, dos cuidados com a postura e da adoção de hábitos saudáveis para prevenir dores musculares e contribuir para uma melhor qualidade de vida, especialmente no ambiente de trabalho.

Durante a palestra, os participantes receberam orientações práticas sobre ergonomia, movimentação corporal e mudanças simples na rotina que podem ajudar a reduzir desconfortos físicos, prevenir problemas relacionados à saúde ocupacional e promover mais disposição no dia a dia.

A iniciativa integra as ações educativas desenvolvidas pelo IPEMA, em alinhamento às diretrizes do Programa Pró-Gestão RPPS, que incentiva boas práticas de gestão, a prevenção de riscos e a promoção da saúde e da segurança dos servidores públicos.

Com a realização da atividade, a Prefeitura de Ariquemes reforça seu compromisso com a valorização dos servidores municipais, incentivando a adoção de hábitos saudáveis e contribuindo para a construção de ambientes de trabalho mais seguros, humanizados e favoráveis ao bem-estar de todos.