Por Notícias ao Minuto

Publicada em 27/10/2026 às 14h54

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026 representa um exemplo para a Europa e para outros países de como conter o avanço do que classificou como uma "onda fascista".

Em entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa, concedida no domingo (25), após a reeleição de Lula para seu quarto mandato presidencial, Randolfe destacou o resultado das urnas e a participação dos jovens na campanha eleitoral.

"O Brasil deu um exemplo para o mundo de como é que se detém a onda fascista", declarou o senador.

"É um exemplo para os países europeus. É um exemplo para a Europa e é um exemplo para o mundo. É um exemplo de como se contém o fascismo", acrescentou.

Randolfe afirma que vitória de Lula também representa derrota de Trump

Na avaliação do parlamentar, o resultado das eleições brasileiras também representou uma derrota política para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e para grandes empresas de tecnologia.

"Nós derrotámos os oligarcas do Vale do Silício, das Big Techs. Derrotámos a Meta. Derrotámos o Donald Trump", afirmou Randolfe, que considerou que os brasileiros venceram a maior coalizão já formada contra o país.

Senador destaca papel dos jovens na reeleição de Lula

Randolfe Rodrigues também atribuiu à participação da juventude um papel decisivo na mobilização eleitoral durante as três semanas que separaram o primeiro e o segundo turnos.

Segundo o parlamentar, os jovens tiveram participação importante nas atividades de campanha e nas manifestações de apoio ao presidente.

"Foi essa meninada que voltou às ruas nesses 20 dias de segundo turno", afirmou.

"Foi a meninada que pegou a história nas mãos e a fez", acrescentou.

Lula conquistou seu quarto mandato presidencial após reverter o resultado do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando havia terminado atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Randolfe critica Flávio Bolsonaro por não reconhecer derrota

Questionado sobre a recusa de Flávio Bolsonaro em reconhecer o resultado da eleição, Randolfe Rodrigues afirmou que a atitude faz parte do "espírito golpista dessa família", em referência à família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após a confirmação da vitória de Lula, Flávio Bolsonaro declarou que não reconhecia a derrota e que pretendia recorrer à Justiça para pedir a anulação das eleições.

O senador do PL questionou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prorrogação do horário de votação das 17h para as 19h em todo o território nacional.

A medida foi adotada após denúncias de dificuldades no transporte público que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores até as seções eleitorais.

Na segunda-feira (26), o Partido Liberal, presidido por Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota reconhecendo oficialmente o resultado da eleição presidencial, embora tenha defendido esclarecimentos sobre os questionamentos levantados durante a votação.

Lula conquista quarto mandato presidencial

Aos 80 anos, Lula foi reeleito presidente da República depois de superar Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2026.

O petista governou o Brasil entre janeiro de 2003 e dezembro de 2010, quando cumpriu dois mandatos consecutivos.

Retornou à Presidência em janeiro de 2023, após vencer Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Com a reeleição de 2026, Lula conquistou seu quarto mandato presidencial, que terá início em 5 de janeiro de 2027.