Clube das Acácias celebra 42 anos de história, fraternidade e ações filantrópicas

Por Guajará Noticias

Publicada em 27/10/2026 às 15h22

Em uma noite marcada pela fraternidade, reconhecimento e confraternização, o Clube das Acácias, entidade paramaçônica vinculada à Augusta e Respeitável Loja Maçônica Centenária Fé e Confiança nº 1, celebrou, nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, seus 42 anos de fundação. A solenidade teve início às 20h, reunindo acacianas, maçons e convidados em Guajará-Mirim (RO).

Fundado em 26 de outubro de 1984, o Clube das Acácias representa um importante elo de união da família maçônica, congregando esposas de maçons, carinhosamente chamadas de cunhadas, que compartilham os princípios de fraternidade, beneficência e solidariedade, desenvolvendo atividades sociais, filantrópicas e assistenciais em benefício da comunidade.

Sob a presidência da acaciana Ana Maria Morais da Fonseca Cavalcante, a comemoração destacou a trajetória de mulheres que, ao longo de mais de quatro décadas, contribuíram para o fortalecimento da entidade, mantendo vivos os valores que norteiam o movimento acaciano.

Após os trabalhos regulares da Oficina, os obreiros da Loja Fé e Confiança nº 1 participaram da confraternização, atendendo ao convite das cunhadas. Durante a programação, foram homenageadas a acaciana mais jovem, Luz Daniela Ruiz Bozo, e a mais idosa, Elza Marques de Azevedo, esposa do saudoso irmão conhecido como Ditão. A noite também contou com sorteios de brindes e momentos de alegria.

Um dos destaques foi a apresentação de um painel histórico, organizado pelas acacianas, resgatando nomes e memórias das mulheres que, desde a fundação, contribuíram com dedicação e espírito fraternal para a consolidação do Clube das Acácias.

A atual diretoria é composta pelas acacianas:

Ana Maria Morais da Fonseca Cavalcante – Presidente;

Luana Vassilakis Moura – Vice-presidente;

Maria Eurisandra Farel Mesquita – 1ª Tesoureira;

Cássia Sena – 2ª Tesoureira;

Fabíola Pacheco dos Santos – 1ª Secretária

Durante seu pronunciamento, o Venerável Mestre da Loja Centenária Fé e Confiança nº 1, Fábio Robson Casara Cavalcante, prestou homenagem às cunhadas pioneiras e às atuais integrantes, reconhecendo a dedicação feminina às causas sociais e aos princípios que fortalecem a família maçônica.

O Venerável também parabenizou a presidente Ana Maria Cavalcante, sua esposa, pelo zelo, compromisso e relevantes serviços prestados à entidade. Ao projetar o futuro, manifestou votos de que, sob a proteção do Grande Arquiteto do Universo (GADU), o próximo Venerável Mestre, irmão Dionizio, eleito para assumir a direção da Oficina em 2027, juntamente com sua esposa e as integrantes do clube, possa contribuir para a continuidade e ampliação dos projetos filantrópicos e assistenciais, especialmente aqueles destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A confraternização contou ainda com um jantar social preparado sob a responsabilidade do irmão Adriano Videira dos Santos e de sua esposa, a acaciana Melissa.

Encerrando a programação, a presidente Ana Maria Morais da Fonseca Cavalcante agradeceu às acacianas, aos convidados e aos obreiros da Loja Fé e Confiança nº 1 pelo apoio e companheirismo, reafirmando a importância da união e do trabalho voluntário para a continuidade da missão da entidade.

Aos 42 anos de existência, o Clube das Acácias reafirma seu compromisso com a fraternidade, a beneficência e o amor ao próximo, demonstrando que a participação das cunhadas constitui uma importante força de apoio às ações sociais da família maçônica em Guajará-Mirim.