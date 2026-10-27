Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 14h19

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (SINDLER) realizou, nesta terça-feira, 27 de outubro de 2026, a reunião de instalação da Comissão Eleitoral 2026, responsável pela condução dos trabalhos relacionados ao processo eleitoral do Sindicato.

Na ocasião, foram definidos os integrantes da Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes sindicalizados:

Presidente: Osvaldo Nunes Neto;

Secretário: Raimundo Façanha Ferreira;

Membro: Julio Juhasc.

A reunião contou também com a participação da funcionária do SINDLER, Larissa Martins Juhasc, que atuou como assistente nos trabalhos da reunião.

A instalação da Comissão Eleitoral marca o início de suas atividades, que deverão ser desenvolvidas em conformidade com o Estatuto do SINDLER e as normas aplicáveis ao processo eleitoral.