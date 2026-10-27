Feira Emprega Transporte reúne 12 empresas e oferta vagas de emprego

Por Semcom

Publicada em 27/10/2026 às 14h32

O SEST SENAT realiza, no dia 29 de outubro, das 8h às 18h, a edição da Feira Emprega Transporte na unidade de Vilhena. O evento reunirá 12 empresas de diversos segmentos para a realização de entrevistas e avaliações presenciais de candidatos. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Vilhena na divulgação.

A ação busca aproximar trabalhadores em busca de recolocação profissional e empresas com postos de trabalho em aberto. Segundo Naiara Martins, diretora na Unidade Vilhena do SEST SENAT, o setor de transportes enfrenta alta demanda por profissionais qualificados, enquanto há trabalhadores à procura de oportunidades. O evento pretende preencher essa lacuna oferecendo espaço e estrutura de forma gratuita para ambas as partes.

Embora organizada pela entidade voltada ao transporte, a feira disponibilizará vagas em múltiplos setores, como indústria e varejo. As oportunidades abrangem diferentes níveis e áreas de atuação, incluindo serviços gerais e zeladoria, cargos administrativos, tecnologia da informação, medicina do trabalho e motoristas.

Para participar do processo seletivo, o primeiro passo para os candidatos é acessar o portal https://empregatransporte.sestsenat.org.br/ , cadastrar o currículo, e se candidatar às vagas de interesse das empresas participantes.

O próximo passo é comparecer ao evento no ao SEST SENAT em Vilhena na quinta-feira, 29 de outubro, entre 8h e 18h, para realizar as entrevistas de seleção com as empresas. O SEST/SENAT fica na Rua 5004, nº 4.803, Bairro Residencial Alvorada.