Homem é espancado por criminosos após cobrança de dívida em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/10/2026 às 13h40

Vítima relatou ter sido agredida por pelo menos quatro integrantes de uma facção criminosa durante a madrugada desta terça-feira (27), no bairro Mariana; homem foi socorrido pelo SAMU com suspeita de fratura no braço.

Uma dívida de R$ 20 teria motivado uma série de agressões contra um homem de 53 anos, na zona Leste de Porto Velho. Segundo o relato da vítima aos socorristas e à polícia, a violência foi praticada por pelo menos quatro criminosos ligados a uma facção, que teriam agido como forma de punição e disciplina.

O episódio ocorreu em uma área de matagal localizada no final da Rua Ataulfo Alves, no bairro Mariana. As agressões teriam começado ainda durante a madrugada desta terça-feira (27) e se prolongado por várias horas, conforme as informações fornecidas pelo próprio homem.

A cobrança estaria relacionada a integrantes de uma boca de fumo. De acordo com a versão apresentada pela vítima, o grupo teria imposto as agressões em razão do valor devido.

Somente no final da manhã, após permanecer durante horas sob violência, o homem conseguiu solicitar ajuda. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros socorros.

Durante o atendimento, foram identificados diversos ferimentos pelo corpo da vítima, além de suspeita de fratura em um dos braços. Diante do quadro, o homem recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias das agressões relatadas pela vítima.