Eugênio Souza, campeão da Série D, assume o Ji-Paraná para temporada 2027

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/10/2026 às 14h30

Eugênio Souza, treinador do Pouso Alegre — Foto: Chiarini Jr./Roma Comunicações

Campeão do Campeonato Brasileiro da Série D em 2014, Eugênio Souza será o técnico do Ji-Paraná Futebol Clube na temporada 2027. Aos 63 anos, o profissional chega ao Galo da BR depois de construir parte significativa da carreira no futebol mineiro.

A principal conquista de Eugênio como treinador foi obtida à frente do Tombense. No clube de Tombos, além do título nacional de 2014, ele teve quatro passagens, nos anos de 2014, 2018, 2019 e 2020, totalizando mais de 80 partidas no comando da equipe.

O currículo também reúne conquistas em divisões estaduais de acesso. Eugênio venceu duas vezes o Campeonato Mineiro Módulo II, além de conquistar uma edição da Segunda Divisão do Campeonato Capixaba e outra da Segunda Divisão do Mineiro.

Nascido em Belo Horizonte, Eugênio Carlos Souza iniciou a trajetória no futebol dentro de campo. Entre as décadas de 1980 e 1990, atuou como zagueiro e defendeu equipes como Cruzeiro, São José, Vila Nova e Ceará.

Já como treinador, passou por clubes como Villa Nova-MG, Pouso Alegre, Betim Futebol, Ipatinga, Democrata-GV, Caldense, URT, Patrocinense, Coimbra e Moto Club.

A contratação foi oficializada pelo Ji-Paraná como parte do planejamento para 2027. Com a definição do novo comandante, a diretoria inicia a montagem do elenco para os compromissos da próxima temporada.