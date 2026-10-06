Corrida “Passos que Florescem” une atividade física e conscientização 

Por Jhon Silva

Publicada em 06/10/2026 às 09h20

Cada passo também pode carregar uma mensagem de cuidado. Nesta terça-feira (6), a Prefeitura de Porto Velho realiza a 2ª Corrida “Passos que Florescem”, uma das ações que integram a programação do Outubro Rosa na capital.

A iniciativa é realizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGOV), em parceria com a Funpace. A concentração será no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir das 19h30.

Mais do que reunir pessoas para a prática de atividade física, a proposta é transformar a corrida em um momento de conscientização sobre a saúde da mulher, incentivando o autocuidado, a prevenção e a importância do acompanhamento periódico.

A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, explica que a atividade também busca ampliar o alcance da mensagem do Outubro Rosa. “Queremos reunir mulheres, famílias e toda a população em uma atividade que fale de saúde de uma maneira diferente. Cada pessoa que participar estará também ajudando a levar essa mensagem de prevenção e autocuidado. O Outubro Rosa nos lembra da importância de olhar para si, buscar informação e manter os cuidados com a saúde”.

A corrida faz parte das ações desenvolvidas ao longo de outubro para ampliar o acesso à informação sobre prevenção, acompanhamento da saúde da mulher e realização dos exames preventivos.

A campanha também orienta as mulheres a procurarem os serviços da rede pública de saúde sempre que houver necessidade, fortalecendo o cuidado durante todo o ano.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas que levam informação para diferentes espaços ajudam a aproximar as políticas públicas da população. “O cuidado com a saúde da mulher precisa acontecer o ano inteiro, e o Outubro Rosa amplia essa mensagem. A corrida une atividade física, informação e conscientização em uma mobilização que convida toda a sociedade a participar. Queremos que nossas mulheres sejam informadas, acolhidas e cada vez mais conscientes da importância da prevenção”.

SERVIÇO

Evento: 2ª Corrida “Passos que Florescem”

Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026

Horário: 19h30

Local: concentração no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré