Congresso Técnico define grupos do futebol nos Jogos Abertos de Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 08h34

A Secretaria Municipal de Esporte (Semes) realizou, na noite da última terça-feira, 8, no Ginásio Jorge Teixeira, o Congresso Técnico da modalidade Futebol dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs). No encontro, a organização sorteou as chaves do Torneio Aberto e apresentou a composição das categorias Máster 40 e Máster 50.

No Torneio Aberto, as 17 equipes inscritas foram divididas em quatro grupos. O sorteio estabeleceu que o Grupo C ficasse com cinco participantes, enquanto as demais chaves contam com quatro times cada.

O atual campeão do Torneio Aberto, Atlético Titanium, integra o Grupo D ao lado de Aldeia Iquê, Águia Dourada e Jambulão. Vice-campeão em 2025, o Milão ficou na chave maior, o Grupo C, composta também por Paysandu, CAV/Largados Frutos, União Vilhenense e Real Cone Sul. O Grupo A reúne Primos Mercado Cristal, PL Contabilidade, Isaton FC e Mixto FC. Já o Grupo B conta com América, Villa Real, SE Tawandê e Real Valência.

A categoria Máster 40 reúne seis equipes: Estilo Móveis, Ferroviária, Vaccari-Gbim, Metalferro, Clucassol e Parabrisa Vilhena. O campeão da edição anterior, Entre Amigos, não defenderá o título nesta divisão, pois migrou para o Máster 50.

O Máster 50 também contará com seis participantes na disputa do título: Entre Amigos, Titanium, Juventus, Gbim, Paysandu e Barcelona Delta. O vencedor do ano passado, Aciv, não participará da competição nesta temporada.

A organização divulgará a tabela oficial com as datas e horários dos confrontos nos próximos dias. A abertura dos jogos está prevista para o dia 13 de outubro.

Além de troféus e medalhas, os torneios de Futebol Amador, Máster 40 e Máster 50 distribuirão prêmios em dinheiro para as duas melhores equipes de cada categoria: R$ 10 mil para os campeões e R$ 5 mil para os vice-campeões.