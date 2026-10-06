Carol Lekker pede demissão da Record após sequência de polêmicas

Por IG

Publicada em 06/10/2026 às 15h56

Carol Lekker decidiu deixar a Record e encerrar sua trajetória na televisão brasileira. A apresentadora rescindiu o contrato com a emissora e retornou à Espanha, onde vive com o cônjuge. A decisão foi formalizada por meio de um e-mail enviado à direção da Record, no qual comunicou que não desejava mais permanecer na emissora e que havia optado por abandonar definitivamente a carreira na televisão.

A saída definitiva acontece poucos dias depois de um episódio que provocou forte repercussão negativa nas redes sociais. O caso ocorreu durante a "Cabine de Descompressão", atração exibida após a eliminação de Adryana Ribeiro de "A Fazenda 18".

Polêmica após eliminação de Adryana

Durante o programa, Carol Lekker comunicou ao vivo a Adryana a morte de Rick Sollo, da dupla com Renner. A ex-peoa havia acabado de deixar o reality e, inicialmente, chegou a acreditar que a informação poderia ser uma brincadeira.

A forma como a notícia foi transmitida gerou críticas nas redes sociais. Posteriormente, Christina Rocha pediu desculpas a Adryana em nome da equipe pelo episódio. A apresentadora reconheceu que aquele não teria sido o momento adequado para a revelação.

A repercussão também colocou Carol no centro de críticas relacionadas à condução do programa. Nos bastidores, o episódio teria contribuído para o desgaste da comunicadora, embora a decisão de deixar a televisão tenha sido apresentada como uma escolha pessoal.

Saída do SBT e retorno à Espanha

A passagem pela Record ocorreu depois de Carol também deixar o SBT, onde fazia parte do elenco do "Fofocalizando". A saída da emissora teria ocorrido em meio à insatisfação da apresentadora com questões salariais.

Link TV confirma saída

A saída de Carol também foi confirmada nesta segunda-feira (5) pela Link TV. Durante a programação, o apresentador Luigi Civalli informou que a comunicadora não fazia mais parte da equipe e ressaltou que a decisão havia partido dela.

“A Carol Lekker não faz mais parte aqui do nosso time da Link TV por decisões dela, da própria Carol Lekker. Ela fez escolhas profissionais que ela vai seguir o rumo dela, vai seguir adiante, vai seguir brilhando onde ela quiser seguir, mas ela não faz mais parte aqui da nossa Link TV”, declarou.

Civalli ainda desejou sucesso à apresentadora e agradeceu pelo período em que ela integrou a equipe. “Muito sucesso para você, Carol, pelo tempo que você passou aqui. Foi bem legal de conviver com você aqui na Link TV. Muito obrigado e que você consiga sucesso e êxito onde você desejar”, afirmou.