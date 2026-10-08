Ao lado de Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro pede que mobilização continue no segundo turno e promete protagonismo para Rondônia

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pediu que a mobilização para o segundo turno continue e afirmou que Rondônia terá protagonismo caso seja eleito. A declaração foi feita ao lado de Marcos Rogério (PL), eleito governador no primeiro turno, durante encontro em que os dois trataram da continuidade do trabalho político no estado.
“Vamos continuar firme, acelerar. Essa reta final agora é muito importante”, afirmou Flávio, que terminou a primeira etapa da disputa presidencial em primeiro lugar na votação nacional e enfrenta o candidato do PT no segundo turno.
Em Rondônia, o presidenciável venceu nos 52 municípios e abriu mais de 400 mil votos de vantagem sobre o adversário. Marcos Rogério destacou esse resultado e afirmou que pretende ampliar a diferença na próxima votação.
“Então nós vamos ampliar essa vantagem em Rondônia para ajudar o Brasil”, declarou o governador eleito.
Durante a conversa, Marcos Rogério lembrou que Flávio recebeu 67% dos votos no estado. Ao defender a eleição do aliado, destacou a importância que atribui à relação entre o próximo governo de Rondônia e a Presidência da República.
“Como governador do estado, ter o presidente da República, um amigo, um parceiro do estado de Rondônia e que é apaixonado por Rondônia, isso é muito importante”, afirmou.
Flávio parabenizou os rondonienses pela eleição de Marcos Rogério, a quem classificou como “um cara muito preparado”, e afirmou que Rondônia terá o protagonismo que merece com ele na Presidência.
“Marcos, ajuda lá com a nossa base”, disse Flávio. “Vamos ter a consciência de que a gente tem que lutar pelo nosso Brasil a cada dia.”
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