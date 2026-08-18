Porto Velho entre as 10 mais violentas do Brasil, aumenta a correria em busca dos votos, capital divide eleitorado com 4 cidades do interior

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/08/2026 às 14h00

Violência – O assunto há tempo vem sendo abordado na coluna e preocupa. Porto Velho, que já foi uma cidade pacata, mesmo no período de garimpo, quando tínhamos em média 400 dragas operando no Rio Madeira, está a cada dia mais violenta. A criminalidade é crescente, preocupante e com futuro nada alvissareiro sobre possibilidade de melhores condições de segurança. No relato do Atlas da Violência de 2026, Porto Velho está na quarta posição dentre as 10 capitais mais violentas do Brasil. Tendo como base taxa de 100 mil habitantes, Salvador está em primeiro lugar com 66,4%, Macapá, 55,8$, Manaus, 55,7% e, na quarta posição Porto Velho, 47,6%. O Rio de Janeiro, que a princípio seria a mais violenta, ficou na 19ª colocação com 21,3% por cada 100 mil habitantes. O controle e combate a violência e criminalidade deve, e precisa, ser revista pelo Governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeitura, câmara de vereadores da capital, pois os números assustam, mas são reais e preocupantes. ,

Exemplo?! - O Brasil é mesmo um País atípico. Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, a União cedeu ao Tribunal de Contas da União (TCU) dois terrenos no Lago Sul, região com áreas mais caras de Brasília, para edificação de casas para ministros. Estamos na metade do oitavo mês de 2026 e nem parede foi levantada na área de enorme valorização, mas o TCU, órgão fiscalizador do Poder Público, já gastou R$ 181 mil somente em demolição. ´É importante destacar, que o TCU é o órgão federal fiscalizador do dinheiro público. No caso de a construção das casas para ministros, trata-se no mínimo de uma contradição e situações que só ocorrem no Brasil. Quando o fiscal usa o dinheiro público para melhorar o próprio padrão de vida, no mínimo ele perde a autoridade de cobrar os demais. E como explicita a matéria do jornal: você paga a conta duas vezes. Pela casa e a fiscalização que deixou de existir.

Eleições – Já é possível notar maior mobilização dos políticos em busca do voto, tanto em Porto Velho como nas cidades do interior. Com a abertura das campanhas desde o primeiro minuto da madrugada de domingo (16) que candidatos e cabos eleitorais estão a campo em busca do voto do eleitor visando a os mandatos a partir de janeiro do próximo ano. Emissoras de rádio e TV também estão promovendo debates com os candidatos e os sites de notícias, como o RONDONIA DINÂMICA publicando entrevistas com os candidatos à sucessão estadual, das duas vagas ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, além de as eleições a presidência da República, em nível nacional. E a mobilização será crescente até o primeiro turno das eleições em 4 de outubro e, se necessário for, em segundo turno, no caso a presidente da República, isso se nenhum dos candidatos consigam 50% mais um dos votos válidos, a mesma situação nos Estados, na disputa a governador.

Eleições II – Os candidatos aos diversos cargos eletivos terão um eleitorado 2,93% maior que o das eleições de 2024, quando foram reeleitos e eleitos prefeito, vice e vereador. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rondônia tem nos 52 municípios, 1.267.105 eleitores em condições de voto para as eleições gerais de outubro. São mais de 36 mil eleitores a mais que as eleições anteriores, número considerado ótimo pelo TSE. Outro dado importante do TSE é que a maior representatividade é entre eleitores de 18 e 69 anos que representam 90% do total de eleitores. Na faixa etária de 40 a 44 anos Rondônia tem em torno de 130 mil eleitores, pouco mais de 10%. As mulheres predominam com 52% do eleitorado e os homens 48% E Porto Velho continua sendo o maior colégio eleitoral do Estado com mais de 368 mil eleitores em condições de votar.

Eleições III – O município de Ji-Paraná é o segundo em número de eleitores com 98.186, conforme a Justiça Eleitoral. Os candidatos que buscam os votos dos eleitores devem atentar para os números do TSE principalmente para os eleitores na faixa etária de 40 a 44 anos, que representam mais de 130 mil, além de o voto do público feminino, 2% a mais que o masculino. Outro item que precisa ser considerado é o número de eleitores de Porto Velho, em torno de 30% do eleitorado do Estado. A capital tem praticamente o mesmo número de eleitores dos quatro maiores municípios do Estado (Ariquemes, Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná), que juntos comam em torno de 50% dos votos. Vários bairros de Porto Velho têm população eleitoral superior a maioria de os municípios do Estado. Em relação as eleições gerais de 2022, Rondônia teve queda significativa de candidatos a deputado estadual, de 423 registros para 241 este ano.

Respigo

Porto Velho também é destaque entre os principais municípios da Região Norte. É o terceiro em número de eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) +++ Manaus é o primeiro município somando 1.472.357 eleitores. Belém está na segunda colocação 1.047.380, e Porto Velho em terceiro com um total de 368.740 eleitores +++ A partir das 18 horas de hoje (18), o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), candidato à reeleição estará comandando o popular adesivaço na Avenida Santos Dumont, imediações do Aeroporto Jorge Teixeira, em Porto Velho. O evento marca a abertura da campanha das eleições de outubro +++ Estamos no período de Verão Amazônico (seca durante meses), mas hoje pela manhã choveu até com certa intensidade em vários bairros de Porto Velho. Mesmo assim o calor se manteve com temperatura em torno de 32 graus e sensação térmica de 37 graus +++ O Fluminense tem hoje (18) jogo difícil pela Copa Libertadores contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, às 18h. Pela Copa Sul-Americana o São Paulo recebe o Bolívar às 20h30.