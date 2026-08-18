Escolas da Rede Municipal de Ensino são reconhecidas nas categorias Excelência e Superação

Por ASSESSORIA

Publicada em 18/08/2026 às 14h51

Educação pública se fortalece quando o trabalho realizado dentro da escola produz resultados que chegam até os estudantes.

Duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Espigão D’Oeste foram reconhecidas nas categorias Excelência e Superação:

Escola Aurélio Buarque de Holanda, categoria Excelência.

Escola Tancredo de Almeida Neves, categoria Superação.

O reconhecimento evidencia o trabalho desenvolvido diariamente por gestores, professores, estudantes, famílias e demais profissionais da educação. Mais do que uma premiação, esse resultado valoriza práticas que contribuem para um ambiente escolar comprometido com a aprendizagem e com o desenvolvimento dos estudantes.

Para a sociedade, reconhecer esses avanços também significa dar visibilidade ao que acontece dentro das escolas municipais e valorizar quem participa diretamente da construção da educação pública.

Parabéns às comunidades escolares envolvidas nessa conquista. Cada avanço na educação representa novas oportunidades para os estudantes e fortalece o futuro de Espigão D’Oeste.