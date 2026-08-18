PF apura lavagem de dinheiro ligada a desmatamento de 1,1 mil hectares em Lábrea

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/08/2026 às 13h50

A investigação conduzida pela Polícia Federal teve uma nova medida cumprida nesta terça-feira (18/8), em Colorado do Oeste, em Rondônia. Um mandado de busca e apreensão foi executado no município como parte da Operação Sobrepreço.

O caso envolve a suspeita de desmatamento ilegal de aproximadamente 1,1 mil hectares de floresta nativa localizada em uma área de reserva legal, em Lábrea, no Amazonas. Segundo as apurações, a intervenção teria ocorrido sem autorização do órgão ambiental competente.

Além dos possíveis crimes ambientais, o inquérito policial busca esclarecer indícios relacionados à lavagem de dinheiro e a outros delitos que eventualmente sejam identificados durante o andamento das diligências. A medida cautelar foi autorizada no curso da investigação, que procura estabelecer a materialidade, a autoria e as circunstâncias dos fatos.

Também foram encontrados indícios de sucessivas negociações envolvendo o imóvel rural. Nessas transações, os valores atribuídos à propriedade teriam apresentado variações. Elementos reunidos pelos investigadores ainda apontam para uma possível tentativa de ocultar a titularidade efetiva da área, com o uso de uma pessoa interposta.

As diligências continuam sendo realizadas pela Polícia Federal. O objetivo é esclarecer integralmente os fatos investigados e identificar os possíveis responsáveis.